Beleggings-apps te makkelijk? Nee, ‘niemand wil terug naar paard en wagen’

Steeds meer jonge mensen maken gebruik van beleggings-apps. Die zijn eenvoudig in gebruik en daardoor nemen jongeren vaak forse financiële risico’s. Nick Bortot is de baas van zo’n beleg-app. Hij krijgt de vraag of beleg-apps wellicht minder toegankelijk moeten worden. Nee, zegt hij, “als er op de weg veel auto-ongelukken gebeuren, ga je niet zeggen ‘we schaffen de auto af en gaan terug naar paard en wagen’ ”.

Het is een krachtig beeld. Waarom?

1

Er is niets tegen het beeld in te brengen. Als zich veel ongelukken voordoen, investeer je in veiliger auto’s of betere regels – maar je gaat een technologische ontwikkeling niet de nek omdraaien. Sterker, je kunt innovaties vaak niet tegenhouden. Je moet niet vasthouden aan paard en wagen – je moet auto’s steeds beter maken.

2

Je kunt het beeld toepassen op iedere innovatie. Artificiële intelligentie en het gebruik van algoritmen kunnen leiden tot bevooroordeelde besluitvorming. We moeten het gebruik van algoritmen dus aan banden leggen, zeggen sommigen. Nee, kun je zeggen – we moeten die ontwikkeling niet tegenhouden, dat lukt je niet. Je moet niet naar minder gebruik, maar naar beter gebruik. En vervolgens verwijs je naar de auto, het paard en de wagen.

3

Er zit een dreiging in. Wie niet meegaat met innovaties omdat ze ook nadelen kennen, neemt grote risico’s. Zouden we altijd zo geredeneerd hebben, dan reden we nu nog met paard en wagen.

Met een slimme term kun je de werkelijkheid niet alleen beschrijven, maar ook maken. Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van beleidsmakers.