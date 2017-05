Belasting op vliegen? Ja, en ik droom over een snelle nachttrein

Veel minder gaan vliegen Lees verder na de advertentie Misschien moeten we met zijn allen wel heel veel minder gaan vliegen. Al die extreem goedkope reizen naar Ibiza, Canarische eilanden of verder weg genereren meer vliegverkeer. Zelf besloot ik jaren geleden dat ik omwille van het klimaat niet meer wil vliegen. Er zijn genoeg vakantiebestemmingen op een andere manier te bereiken. Heeft mijn privébesluit invloed op het klimaat? Nee, maar als je niet érgens begint, wordthet nooit wat. – Petty Bange uit Heelsum

Anders aanpakken Niet aan beginnen, zo'n vliegbelasting. Onze bestuurders willen het vliegen helemaal niet terugdringen, dus verzandt deze maatregel in symboolpolitiek. Het wordt tijd dat reizigers zich er ongemakkelijk bij voelen, zoals bij 'Lenen kost geld' , 'Roken is dodelijk'. Ik bepleit een campagne met zoiets als 'Ik vlieg, maar dat lossen mijn kinderen wel op' of een andere manier om deze boodschap krachtig uit te dragen. – Mark Kemna uit Werkhoven

Aan de slag hiermee Omwille van onszelf en volgende generaties moeten we direct beginnen met afspraken in Europees verband en wereldwijd over belasting op vliegreizen. Het is van de zotte dat een weekje fietsvakantie op de Veluwe duurder is dan een vliegvakantie all inclusive. Dat treinkaartjes naar eenzelfde bestemming veel duurder zijn dan vliegtickets. Hoezo wachtrijen op Schiphol? Hoezo uitbreiding nodig van vliegveld Lelystad? Parlementariërs aller landen, aan de slag. – P. Ypma-Varwijk uit Lettele

Draagvlak kweken De klimaatopwarming als gevolg van de CO2-uitstoot is levensbedreigend. Het klimaatakkoord van Parijs geeft aan dat er overeenstemming is over de urgentie. Eerder liepen initiatieven om ook luchttransport te belasten vast op, zeg maar, 'Telegraaf-populisme'. Het organiseren van brede maatschappelijke steun werd vergeten of kwam niet van de grond. Laten we de gewenste verandering dit keer goed doordenken, uitwerken en implementeren. Vergeet daarbij niet de draagkrachtproblematiek. – Jan Baas uit Schalkwijk

Ook uitstoot van fijnstof Bij de invloed van vliegen op het milieu wordt alleen de CO2-uitstoot genoemd. Als arts maak ik mij meer zorgen over de gigantische uitstoot van ultrafijne stofdeeltjes en het vrijkomen van rubberdeeltjes van de banden. De fijnstof komt via de longen in de bloedbaan terecht, waar ze hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken. En dan de geluidsoverlast. Die kan leiden tot stress, slapeloosheid en hoge bloeddruk. Ik pleit daarom voor een reële prijs van de kerosine plus een milieuheffing. – Leo Huijsen uit Ouddorp

Droom over treinen Het argument tegen belasting op vliegen is verlies van werkgelegenheid. Maar het geld dat niet naar vliegen gaat, kan naar andere dingen die voor werk zorgen, bijvoorbeeld investeringen in het spoor dat eindelijk niet meer oneerlijk hoeft te concurreren. Ik droom over een snelle nachttrein op groene stoom naar hartje centrum van een mooie stad in Europa. – Remco Korteweg uit Zwolle

