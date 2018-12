Belast techgiganten als ieder ander

Wanneer morgen de Europese ministers van financiën elkaar ontmoeten, is het tijd voor een belangrijke beslissing: voer belasting in op de omzet van grote digitale bedrijven als Google, Apple, Facebook, Amazon, Booking en Spotify. Terwijl gewone burgers en kleine bedrijven hun belastingen betalen waar ze wonen en werken, komen onlinemultinationals weg met het onbelast laten van hun winsten. Afgelopen maart kwam de Europese Commissie met de berekening dat bedrijven in de digitale sector 9,5 procent vennootschapsbelasting betalen, terwijl andere bedrijven in traditionele sectoren gemiddeld 23 procent betalen, meer dan het dubbele. Alleen al in 2017 had Amazon ongeveer 25 miljard euro aan omzet in Europa, maar ondanks dat was hun belastingafdracht bijna nul.

Het huidige belastingsysteem is achterhaald door globalisering en digitalisering. Ontworpen in het begin van de twintigste eeuw voor een economie van fabrieken, functioneert het niet langer voor onze sterk gedigitaliseerde economie. Bovendien maken afwijkende nationale belastingregels en mazen in de wet belastingontwijking en -ontduiking kinderspel. De onthullingen in de Paradise Papers hebben laten zien hoe multinationals profiteren van deze regelgevende kakofonie, door hun winsten via ingewikkelde belastingconstructies in belastingparadijzen veilig te stellen.

De EU mag deze kans om be­las­ting­ont­wij­king door techgiganten aan te pakken niet voorbij laten gaan

Door dit te doen, drijven de onlinemultinationals de concurrentie tussen de lidstaten op, wat leidt tot een race naar de bodem wat betreft de vennootschapsbelasting. Tenzij de spelregels worden gewijzigd, zet deze trend van dalende belastingtarieven door. Het nemen van de nodige stappen en het maken van de broodnodige hervormingen vereist Europees leiderschap.

Europees initiatief De beste manier om internationale discussies te stimuleren is een Europees initiatief, dat ervoor zorgt dat digitale bedrijven vanaf morgen hun billijke aandeel aan belasting betalen. De optie die op tafel ligt voor een digitale servicebelasting, zoals voorgesteld door de Europese Commissie, wordt hopelijk goedgekeurd, gekoppeld aan een hoger tarief van 5 procent, en met een grotere reikwijdte die ook opbrengsten oplevert op digitale inhoud (denk aan Netflix en Amazon). Als terugvaloptie is het mogelijk om nu te beslissen over een voorziene belastingmaatregel die automatisch in werking treedt als internationale onderhandelingen in de Oeso over het belasten van de digitale economie op niets uitlopen. Dit compromis zou de posities van Frankrijk en Duitsland verenigen. Een robuuste garantie dat een Europese belasting op digitale diensten van kracht wordt, met een duidelijke deadline van december 2020, is nodig om druk uit te oefenen op het doorgaans ineffectieve mondiale regelgevingsproces. Alleen een geloofwaardige dreiging van een digitaks zal de Verenigde Staten aan de tafel van de Oeso brengen om te praten over een multilaterale oplossing voor belastingheffing op de digitale economie. Toch mag de EU deze kans om belastingontwijking door techgiganten aan te pakken niet voorbij laten gaan. Het uitstellen van een beslissing, voor nog eens twee jaar, is geen optie. We eisen actie om het onrecht van onbelaste winsten van deze bedrijven in Europa te stoppen. Daarom doen we een beroep op de Europese ministers van financiën om tot een oplossing te komen. En wel nu.

