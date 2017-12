Behoeften zijn gelijk, ondanks opleiding

Met twee jaar middelbare school op zak stond ik, als manusje van alles, een maand na mijn zestiende verjaardag in de pompenfabriek. Het was een omgeving die ik niet gewend was, met mensen met andere interesses en dromen.

Lees verder na de advertentie

Ik kwam uit de middenklasse, mijn directe collega's uit de arbeidersklasse. We zagen onze verschillen en accepteerden die, uiteindelijk ben ik met diverse collega's maatjes geworden. In de loop der jaren heb ik gezien wat er voor nodig is om een goed vakman te worden en dat daarvoor ook andere vaardigheden nodig zijn dan voor het behalen van de bul. (Ja hoor, inmiddels ben ook ik hoogopgeleid).

Ik kwam uit de middenklasse, mijn directe collega's uit de ar­bei­ders­klas­se

Dit alles heeft ertoe geleid dat mensen die niet alleen met hun verstand maar ook met hun handen werken bij mij op een hoog plan staan. Als zij dan - zoals de laatste tijd mode is - met enig dedain en zonder enige nuance worden weggezet en geschaard onder de zogenoemde laagopgeleiden of, als species daarvan, boze mannen, gaan bij mij de haren overeind staan. Ieder mens wordt geboren met een bepaalde aanleg die afhankelijk van de omgeving tot uiting komt. Wat opvalt is dat bepaalde behoeften voor iedereen gelijk zijn, zoals behoefte aan waardering, geborgenheid en bestaanszekerheid.