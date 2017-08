Beeldenstormers VS zijn geen fanatici

Het is goed om in gedachten te houden dat deze laatste beelden vrijwel allemaal stammen uit een periode van zestig tot zeventig jaar na het einde van de burgeroorlog, de periode van de zogenaamde Jim Crow-wetten.

Deze wetten perkten de rechten van zwarte Amerikanen in de zuidelijke staten op allerlei manieren in. Het werd hun bemoeilijkt te stemmen en ze werden op allerlei manieren benadeeld in het onderwijs en andere voorzieningen.

Generaties zwarte kinderen hebben langs deze standbeelden naar school moeten lopen. Het is hoog tijd dat zij hier niet meer mee geconfronteerd worden.

Deze backlash tegen de vorderingen die in eerste instantie waren behaald na de afschaffing van de slavernij stelde in feite een systeem van apartheid in. Het verheerlijken van generaals en gewone soldaten van de zuidelijke confederatie met standbeelden maakte deel uit van deze campagne. De boodschap aan zwarte Amerikanen was dat ze tweederangs burgers waren en dat zouden blijven ook. Het was de tijd waarin op het gebouw van de National Association for the Advancement of Colored People in New York vrijwel dagelijks de zwarte vlag werd gehesen met de tekst 'a man was lynched yesterday'.

Het is verder tekenend dat een tweede periode waarin veel van dit soort standbeelden werden geplaatst, precies gelijk valt met de strijd om zwarte burgerrechten in de jaren zestig. Dat is geen toeval. Kunt u zich voorstellen dat in het Europa van nu her en der standbeelden van Wehrmachtsoldaten of 'eerbare' Duitse generaals als Rommel zouden worden opgericht, als boodschap aan Joden dat ze het vooral niet te hoog in hun bol moeten krijgen? Generaties zwarte kinderen hebben langs deze standbeelden naar school moeten lopen. Het is hoog tijd dat zij hier niet meer mee geconfronteerd worden.

Er zijn al decennialang procedures aan de gang rond deze standbeelden en de ene na de andere commissie komt met bewaarschriften tegen verwijdering. Het is waar dat in ieder geval één beeld door een menigte omver is getrokken, maar in de andere gevallen hebben lokale autoriteiten (en dus niet een bende 'fanatici') besloten dat het welletjes is geweest en de beelden van hun sokkels laten lichten.

Ik hoop duidelijk te hebben gemaakt dat de vergelijking met het opblazen van boeddhistische monumenten werkelijk niet opgaat.

