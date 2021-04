Bedank eens een windmolen voor wat hij je geeft

We vinden het heel normaal om te klagen over horizonvervuiling door windmolens. In plaats daarvan zouden we de molen juist moeten bedanken voor wat hij mogelijk maakt, vindt Eline Westbeek.

Waarom vinden wij het normaal om te klagen over horizonvervuiling door windmolens? Het is hoog tijd voor wat nederigheid jegens onze energieopwekkers. Ooit duwden we zelf de ploeg voort. Later volgden water- en windmolens, stoommachines, kolencentrales en kern­reactoren. Windmolens en zonnepanelen dragen in toenemende mate bij aan onze energievoorziening. Maar wat blijkt? Men wil koud bier drinken, whatsappen en televisiekijken zonder sporen te zien van de daarvoor benodigde stroomopwekking. Voor deze houding heb ik een treffender ­label dan ‘hypocrisie’ nog niet gevonden.

Laatst nog zwol het protest tegen windmolens aan op IJburg in Amsterdam. Het ­rumoer bereikte de rest van de stad en dus waren de Noorder IJplas, Schellingwoude en Zuidoost eveneens vertegenwoordigd op het Museumplein. Na toegeven op IJburg kan de gemeente de uitvoer van haar groene ambitie in andere stadsdelen wel op haar buik schrijven. Met spandoeken en fluiten verzetten onlangs ook de Achterhoekse Needenaars zich tegen een windpark. Stad en land voeren luidkeels oppositie.

Duurzaam, maar óók mens- en diervriendelijk, efficiënt en eerlijk

Terecht is windmolenbeleid onderwerp van maatschappelijke dialoog. Efficiënte ­locatiekeuze, geluidsniveaus en effecten voor fauna zijn slechts een paar van de te wegen aspecten. Dat is een flinke kluif voor lokale overheden: aan hen de taak om met draagvlak de regionale energiestrategieën uit te voeren. Bovendien moeten zij – en wij – ervoor waken dat de hele meute molens in de tuin van de minder mondige burger ­belandt. Hoon klonk dan ook alom toen de goedgebekte, GroenLinks-stemmende ­IJ­burgers zich massaal verzetten tegen de door hen bepleite windmolens. Kortom: het moet duurzaam, maar ook mens- en diervriendelijk, efficiënt en eerlijk. Ga er maar aan staan.

We kunnen overwegen aan deze eisenlijst niet óók nog ‘esthetiek’ toe te voegen. Het horizonvervuilingsbezwaar bemoeilijkt onze reeds complexe windmolenopgave, of, als je wil, onze bredere energieopgave. Desondanks komt het horizonvervuilingsargument steevast terug. We blijken selectief in de techniek die we in ons gezichtsveld wensen: wel de telefoon, niet de molen. De verbinding tussen de twee vergeten we daarbij. Die witte krachtpatser draait voor ons allemaal!

Laten we op een andere manier oog hebben voor de herkomst van onze energie. Windmolens zijn geen inperking van ons welbevinden, integendeel, ze zijn de motor ervan. Iets meer dankbaarheid voor de geweldige staaltjes techniek die ons eenentwintigste-eeuwse luxeleven mogelijk maken lijkt me gepast. Zeg eens gewiek(s)t ‘dankjewel, windmolen’ wanneer je er een ziet. Wil je toch zeuren over horizonvervuiling? Schreeuw het uit over een lege Noordzee, maar not in my backyard.

Lees ook:

Niet in mijn achtertuin! De regio worstelt met de uitvoering van klimaatambities. ‘We liggen er wakker van’

Of de landelijke klimaatdoelen slagen, hangt af van lokale actie. Komen gemeenten, bewoners en bedrijven er samen uit? De energietransitie piept en kraakt.

Regio’s beloven wind- en zonneparken voor het klimaat, nu moet alleen de burger nog enthousiast worden

Dertig regio’s hebben een eigen plan ingeleverd voor hun bijdrage aan het landelijk Klimaatakkoord. Aan enthousiasme geen gebrek: de overheden beloven veel nieuwe windmolens en zonnepanelen. Om te zorgen dat die er echt komen, moeten ze burgers er wel snel bij betrekken, waarschuwt het PBL.