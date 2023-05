BBB duikt weg voor de verantwoordelijkheid door tegen windmolens te zijn

Vijftien windmolens staan er in de gehele provincie Utrecht, een getal dat slechts ruimte laat voor schaamte. Bijna iedereen heeft de mond vol van de essentiële energietransitie, totdat een windturbine te dichtbij dreigt te komen. Dan gaan de hakken van burgers in het zand en buigen bestuurders voor de protesten.

In Utrecht is de situatie wel heel armoedig, met het laagste aantal windmolens van alle twaalf provincies. Het coalitieakkoord dat GroenLinks, D66, CDA, ChristenUnie en PvdA vier jaar geleden sloten, heet ‘Nieuwe energie voor Utrecht’, een destijds veelbelovende titel die uiteindelijk te veel beloofde.

Er ligt een schone taak voor het nieuwe provinciebestuur om te doen wat de voorganger liet liggen: Utrecht in sneller tempo verduurzamen, om te beginnen door gemaakte klimaatafspraken met het Rijk na te komen. Van de partijen aan de formatietafel vraagt dit om lef en doorzettingsvermogen.

Burgers moeten betrokken worden

Uitgerekend Utrecht is de eerste provincie waar de BoerBurgerBeweging, de grote winnaar van de verkiezingen, afhaakt bij de onderhandelingen. De partij van Caroline van der Plas had de regie over de formatie, maar verspeelde die vorige week vanwege vastgeroeste standpunten over klimaat en energie.

BBB in Utrecht is tegen iedere extra windmolen en zonneweide in de provincie. Een standpunt dat niet alleen rigide is, in het licht van de klimaatopgave mag het ook onverantwoord genoemd worden. In het verleden hebben politici fouten gemaakt bij het plaatsen van windturbines, zonder twijfel. Omwonenden werden erdoor overvallen en ondervonden slechts de nadelen ervan. Inmiddels zijn zo ongeveer alle partijen ervan doordrongen dat zoiets niet meer kan. Burgers moeten nauw betrokken worden bij windmolenprojecten om ook te kunnen profiteren van de voordelen.

BBB noemt zichzelf een bruggenbouwer

Dit verdient een stevige discussie aan de formatietafel in Utrecht, tussen de grootste fracties die ook de grootste verantwoordelijkheid dragen. BBB duikt hiervoor weg door al in de verkenningsfase blokkades op te werpen. Dat de onderhandelaars van deze partij vervolgens beweren dat ze buitenspel worden gezet door de andere fracties, is de wereld op zijn kop. Juist BBB parkeert zichzelf opzichtig aan de zijlijn.

Nu dringt zich de vraag op wat de situatie in Utrecht betekent voor de onderhandelingen in de elf andere provincies, waar de BoerBurgerBeweging wel aan tafel zit. De fractievoorzitter in Zuid-Holland, Hans Veentjer, noemt BBB een middenpartij die bruggen bouwt. Het is aan hem, en aan zijn partijgenoten in de rest van het land, om aan te tonen dat Utrecht een valse start was, en niet meer dan dat.