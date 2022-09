Baudets aanval op Kaag is een aanval op de vrouw

In de week dat Poetin dreigt met de bom, breng ik mijn dochter voor haar verjaardagsfeest naar Candy Castle, een tot speelplaats omgebouwde kerk in Amsterdam-West. De betonnen tafel waarop vroeger de liturgische voorwerpen stonden, is een leestafel geworden. Waar de taal van Kanaän lag, ligt nu de taal van Privé en TopGear. Het massieve beton waaruit het godshuis was opgetrokken – gebouwd in het vertrouwen dat nog honderden jaren mensen hun weg naar het altaar zouden vinden – bood geen bescherming aan de wind van verandering die over Nederland kwam.

Op mijn telefoon kijk ik naar de gebeurtenissen in Iran. Jonge vrouwen zwaaien met hun hoofddoek en knippen hun haar als protest. “De islamitische revolutie was een revolutie van mannen tegen vrouwen”, zei ­Nobelprijswinnaar Shirin Ebadi.

Masculiene leiders zijn geobsedeerd door vrouwen. Aan de ene kant zien ze vrouwen als het zwakke geslacht en dus ongevaarlijk; aan de andere kant is er een obsessie met hun vermeende manipulatieve krachten. De vrouw als heks, of nog erger: spion. Baudets suggestie dat Sigrid Kaag deel uitmaakt van een spionnenschool is geboren uit de eeuwenoude angst dat vrouwen hun charme en schoonheid inzetten om te manipuleren.

Vrouwen hebben volgens deze redenering altijd een dubbele agenda. De zwarte weduwe doodt haar partner na de paring. Bij gebrek aan fysieke kracht weeft de vrouw een sluw spel om aan het langste eind te trekken. Vrouwen zouden ook beter dan mannen geheimen kunnen bewaren. De beste spion is een vrouw, want ze oefent haar leven lang al het ambt van spion uit. Baudet roept een nieuwe samenzwering op door de persoon te laten samenvallen met het complot.

Tijdperk van de Man gaat de laatste fase in

Wat Baudet ook weet, is dat het Tijdperk van de Man de laatste fase ingaat. Mijn tak van sport is de afgelopen 25 jaar compleet van sekse veranderd. Toen ik als groentje aanschoof in Café De Zwart, waren mannen in alle geledingen de baas. Redacteur, uitgever, recensent: allen man. Op de uitgeverij waren vrouwen de receptionist. Maar het waren de vrouwen die de boeken lazen. Of vertaalden. De mannen spraken er vooral over.

Inmiddels is mijn uitgever een vrouw, mijn redacteur idem. De stagiairs ook. De recensenten, ja ook die. Het beeld van de schrijver als een masculiene, intimiderend kijkende alfa is versleten geraakt. Alleen narcistische schrijvers cultiveren het nog.

Als Don Quichot die windmolens voor reuzen aanzag, zien de politici van Forum voor Democratie de verregaande feminisering van de samenleving aan voor een nieuw complot van de geheime wereld­orde. Geflankeerd door haat-omroep ON praten ze over een wereld waarin nog ouderwets met de vuist op tafel wordt geslagen en tribunalen hun werk doen. Confronteren, overheersen, kapotslaan, testosteron moet het werk doen. Geweld draagt een absolute waarheid uit waar geen idee tegen op kan.

De mannenpraat aan de stamkroegtafel van VI wil shockeren, amuseren. De bruine stamtafel van ON wil polariseren en van de weg af die de samenleving is ingeslagen. De nationaal-socialisten zagen voor de vrouw een prachtige rol weggelegd als voortplantingsmachine in het duizendjarige Rijk. Het kind was haar hok.

Ik vermoed dat het gedachtegoed van Thierry Baudet daar sterk aan raakt. De aanval op Sigrid Kaag was een aanval op de vrouw en verschilde in die zin niet heel veel van de bejegening van de vrouw door ayatollahs in Iran.