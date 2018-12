Baudet was even vergeten dat de Kamer twee zeer bijbelvaste fracties telt

Baudet was even vergeten dat het Nederlandse parlement twee zeer bijbelvaste fracties telt. Hij kreeg direct de wind van voren vanuit de ChristenUnie, waar men donders goed weet dat Christus, sprekend over de vraag ‘wie is uw naaste’, juist wijst op de verachte vreemdeling.

Dit gênante voorval mag exemplarisch heten voor het politieke spel dat gespeeld wordt met de christelijke erfenis van Europa, en daarmee ook van de VS. Het christendom wordt ingezet om niet-westerse immigranten te weren, en dat door lieden – zie Donald Trump – die zich nogal zouden verbazen als ze vernamen wat Jezus van Nazareth zoal te melden had.

Geest of ziel

Dat toont in de eerste plaats aan hoe slecht onze klassieken gelezen worden, maar er gaat een dieper tekort achter schuil. Het mensbeeld waarop de moderne, democratische samenleving mede is gestoeld, staat op de tocht. Of zoals de onvolprezen Amerikaanse schrijfster Marilynne Robinson het zaterdag formuleerde in Amsterdam: als we ontkennen dat de mens een geest of ziel heeft, dan dreigt de grond onder de democratie weg te vallen.

Ik durf haar niet letterlijk te citeren, want ik baseer me op de impressionistische aantekeningen die ik maakte in het halfduister van de Stopera, waar Robinson de openingslezing hield van de jaarlijkse Nexus-conferentie. Ze zei rake dingen over haar eigen land (‘Niemand respecteert het ambt van de president nog, de president zelf inbegrepen’) en citeerde onder meer Tolstoj om duidelijk te maken dat het nieuw-rechtse denken zweert bij een nostalgisch verleden om serieuze vragen over de toekomst uit de weg te gaan.

Daartoe behoort ook een nostalgisch christendom dat niets te maken heeft met de inhoud van het geloof – het is alleen maar buitenkant. En die buitenkant wordt ingezet om de menselijke waardigheid van anderen onderuit te halen; zij delen onze cultuur niet en kunnen geen aanspraak maken op luxegoederen als rechtvaardigheid en solidariteit.