Banken moeten kritischer zijn in het lenen aan fastfoodketens met plofkip

Kipnuggets, hot wings, kipburgers, popcorn chicken, kipsandwiches, pizza’s chicken: ga een willekeurig fastfoodrestaurant in en de kip is onontkoombaar. Jaarlijks wordt wereldwijd het onvoorstelbare aantal van zestig miljard vleeskippen geslacht, het overgrote deel plofkippen.

Niet voor niets riepen wetenschappers onlangs de vleeskip uit tot teken van ‘een door de mens geherconfigureerde biosfeer’. Veel van die plofkip wordt verkocht door fastfoodketens, zoals McDonalds, KFC en Domino’s. Op hun beurt financieren Rabobank en ING dergelijke fastfoodketens. Maar hoe gaan deze bedrijven eigenlijk om met het welzijn van hun vleeskippen? Slecht, zo leert nieuw onderzoek naar publiekelijk beschikbare informatie.

Pikorde

De internationale dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection publiceerde deze week in ‘The Pecking Order’ (de pikorde) een ranglijst. Daarin worden quick service restaurants beoordeeld op het belang dat zij aan het welzijn van kippen hechten, hun ambitie om het welzijn te verbeteren en hun rapportage over hun prestaties op het vlak van kippenwelzijn. De resultaten zijn treurig. Zelfs de beste ketens scoren een onvoldoende.

Vooral teleurstellend is dat ketens geen enkele toezegging doen om de plofkip vaarwel te zeggen

Burger King, Starbucks en Subway komen als het minst slecht uit de bus omdat zij hebben beloofd in Noord-Amerika voor 2024 van de plofkip af te stappen. Dat betekent dat ze een kippenras gaan gebruiken dat gezonder groeit, dat de dieren meer ruimte krijgen en over afleidingsmateriaal gaan beschikken. Een belangrijke zet. Maar of en wanneer ze in de rest van de wereld de plofkip in de ban doen is helaas niet duidelijk.

McDonalds, KFC en Pizza Hut scoren op alle onderdelen onder de maat. Vooral teleurstellend is dat zij nog geen enkele toezegging hebben gedaan de plofkip vaarwel te zeggen en over te schakelen op een kip met een beter welzijn. Domino’s maakt het zelfs bonter door geen enkele aandacht aan het welzijn van kippen te schenken in beleid en rapportages.

Nu wil het geval dat miljoenen Nederlandse consumenten – namelijk zij die bankieren bij Rabobank en ING – via hun bank direct bijdragen aan dit dierenleed. In de periode van 2012 tot 2017 stelde Rabobank in totaal het duizelingwekkende bedrag van zo’n 1,8 miljard euro ter beschikking aan McDonalds, KFC, Pizza Hut, Domino’s en Burger King, blijkt uit de Eerlijke Bankwijzer van onderzoeksbureau Profundo (februari 2018).

ING was in dezelfde periode goed voor een veel bescheidener, maar nog steeds imposante 185 miljoen euro voor McDonalds, KFC en Pizza Hut. Bovendien hebben beide banken veel geld gestopt in de kippenvleesproducenten waar bedrijven als McDonalds en KFC hun plofkippen vandaan halen, zoals de omstreden Amerikaanse plofkipgigant Tyson Foods.