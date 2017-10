Dan buigen politici de werkelijkheid een beetje, zodat het lijkt alsof ze alles volledig onder controle hebben, en vaak gaat dat goed, maar soms ook niet, dan knapt de boel.

Juist dan, als er niets meer te redden valt - mortieren te vroeg ontploft, mensen omgekomen - is de eerste impuls van de meeste bestuurders om een rookgordijn op te werpen. Alles liever dan de erkenning van de tragische realiteit, en dit betreft, ik zeg het er direct bij, niet alleen Jeanine Hennis. Er heerst aan het Binnenhof volop angst voor de werkelijkheid, omdat die dwingt tot politiek bedrijven, keuzes maken en kiezers teleurstellen.

Een minister van defensie koopt zelf geen munitie, maar is wel verantwoordelijk voor het functioneren van de defensie-organisatie en voor de beoordeling of buitenlandse missies wel goed kunnen worden uitgevoerd. Gaat het fout, dan is het verdoezelen van de feiten het laatste dat van de hoogst-verantwoordelijke mag worden verwacht.

Respect “Waren onze militairen veilig in Mali, voor zover Defensie dat in de hand had?”, vroeg een RTL-verslaggever de minister vorige week. Er volgde een mistig betoog, met zinnen over ‘een hoeveelheid van factoren die mogelijk hebben bijgedragen aan dit vreselijke ongeval’, in plaats van het enige juiste antwoord, namelijk: ‘Ze bleken niet veilig te zijn, dat is terug te voeren op fouten binnen de krijgsmacht, dat vind ik verschrikkelijk en daar weet ik mij politiek verantwoordelijk voor’. Bang voor de wraak van de kiezer, gaat de politiek fundamentele kwesties uit de weg Daarmee had Hennis, wat mij betreft, respect geoogst. Nu kwam ze pas later met een reactie die deze richting opging, en mogelijk zal dit morgen ook haar lijn zijn in het Kamerdebat, maar dat lijkt me een gevalletje afgedwongen ruiterlijkheid. De minister had gehoopt weg te komen met ‘het creëren van een papieren werkelijkheid waarin de zaken op orde leken’, om bewoordingen te lenen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.