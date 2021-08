Ban eenzame, dure studio's en herstel de studentenkamer in ere

De strenge regels voor kamerverhuur breekt studenten op. Ze hebben behoefte aan huisgenootjes, betoogt Hugo van der Heijden, student in Delft.

De woningnood voor studenten rijst de pan uit (Trouw, 26 augustus). Er zijn steeds meer studenten en na de lockdown wordt dit studiejaar een extra golf van kamerzoekers verwacht. Regels tegen ‘verkamering’, het verhuren van kamers binnen één woning, komen daar bovenop. Die regels zijn zo streng dat er in sommige steden sprake is van een feitelijk verbod op nieuwe studentenhuizen.

De meeste studentensteden hebben inmiddels een vorm van dit soort anti-verkameringsbeleid. Zo is in Leiden het aantal studentenwoningen beperkt tot een maximaal percentage per straat, om zo overlast te voorkomen. Ook in Delft zijn strenge regels van kracht. De afgelopen jaren is het daar alleen nog mogelijk om panden te verkameren met een waarde van maximaal 265.000 euro, of panden die liggen boven een winkel of café. Huizen die aan deze voorwaarden voldoen zijn er vrijwel niet. Sinds de invoering van deze regelgeving in 2019 zijn er dan ook nog maar twee studentenhuizen opgericht.

Nu moeten studenten natuurlijk wel ergens wonen en gemeentes pakken dit aan door het optuigen van woontorens met eenzame studio’s. Bewoners van studio’s hebben een eigen adres en komen daarmee in aanmerking voor huurtoeslag, in tegenstelling tot normale studentenkamers. Dit maakt het voor investeerders mogelijk om stevige huurprijzen te vragen. Voilà, de enige huizen die worden gebouwd zijn van dit type.

Met anti-verkameringsregels enerzijds en de studio-hosanna anderzijds zal op den duur geen gezamenlijk studentenhuis overblijven. Dit terwijl eenzaamheid onder studenten een serieus probleem is. Al vóór de online-colleges kampte een kwart met depressiviteitsklachten, blijkt uit onderzoek van Tilburg University.

Huisgenoten als toeverlaat

Studeren is spannend, je ontdekt veel over jezelf en je mag voor het eerst alcohol drinken. Huisgenoten zijn voor veel studenten hun steun en toeverlaat. Die zie je immers iedere dag, ook als je even in de knoop zit.

Gezamenlijk wonen is dus een grote wens. Maar hoe kan dat zonder de steden te overweldigen? Om overlast te voorkomen is een aanpak zoals in Leiden voldoende, zo wordt het bestaande aantal studentenhuizen gehandhaafd. Daarnaast is het zaak dat steden voorwaarden stellen aan de nieuwbouw. Het ontwikkelen van complexen met verkamerde appartementen in plaats van studio’s is met de huidige rentestand ook haalbaar. Wellicht met een lager rendement voor de investeerders, maar met meer rendement voor de student.

Lees ook:

‘Zoek een studie elders’: kamernood voor studenten zal de komende jaren verdubbelen

Het tekort aan studentenhuizen zal de komende jaren verdubbelen. Sommige universiteiten waarschuwen eerstejaars uit het buitenland nu al: zoek een studie elders.