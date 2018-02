Backpackers, doe eens normaal in Azië

In Cambodja zijn tien toeristen opgepakt, onder wie de 22-jarige Job uit Haarlem. Ze hebben ‘pornografische’ dansen uitgevoerd vlak bij heilige tempels. De foto’s tonen inderdaad een halve orgie, met kleren aan. Vooropgesteld: ik hoop dat ze snel de Cambodjaanse bak uit mogen. Het jaar cel dat ze boven het hoofd hangt is niet best. En eigenlijk bezocht Job alleen een wild feestje.

De Cambodjanen lijken vooral een statement te willen maken. Laten zien hoe hoog de instanties de heersende traditionele waarden hebben zitten. Een beetje zoals politici in Nederland zich opeens heel heftig uitspreken over normen en waarden om stemmen te winnen. Denk aan premier Rutte met zijn ridicule doe-maar-normaal-brief in de aanloop naar de vorige verkiezingen.

Complete subcultuur

Maar staat zo’n feest in Cambodja dan voor iets groters, waartegen de Cambodjanen willen optreden? Nou ja, eigenlijk wel. Want buiten excessen die het nieuws halen – zoals de jongen die in India dacht de Taj Mahal te moeten swaffelen of de Fries die de stekker eruit trok bij een boeddhistische ceremonie in Myanmar – is er een complete subcultuur onder backpackers ontstaan. Ze reizen naar verre landen, waar tradities en culturen volslagen anders zijn dan bij ons, om zich daar vervolgens geen hol van aan te trekken.

Op het strand klonk trance. Er was meer drank en drugs dan waar Lil’ Kleine van kan dromen.

Wie ooit in Bali, Sri Lanka of Thailand is geweest, weet dit allang. Voor de thuisblijver een voorbeeld uit eigen ervaring in het Indiase Goa, zo bekend dat er zelfs een muziekstroming binnen de trance naar is vernoemd. Wat een paradijselijke kustprovincie moest zijn met witte stranden en jungle bleek een uitgestrekt openluchtfestival. Op het strand knalde trance uit de speakers. Er waren meer drank en drugs dan waar Lil’ Kleine van kan dromen. Een surfer, zonder shirt maar met malende kaken sloeg een arm om een armoedig vrouwtje in traditionele sari dat gefrituurde hapjes verkocht. Zij begreep hem zo goed, schreeuwde hij boven de muziek uit.