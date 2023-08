Azarkan en Simons wezen de weg aan politici van kleur

Sylvana Simons en Farid Azarkan verlaten de politiek. De Tweede Kamer is twee paradijs­vogels armer. Ze vertegenwoordigden de stem van minderheden. Van oudsher werden die vertegenwoordigd door linkse partijen, maar die bleken niet met hun tijd mee te zijn gaan. Ze waren te log, te uniform en te veel onderdeel van het machtscentrum om ruimte te bieden aan deze activistische stemmen. Links, van oudsher sterk in de volkswijken, bleek de binding compleet verloren te zijn.

Vooral Sylvana Simons zorgde ervoor dat de zwarte stem eindelijk gehoord werd. Wat werd er in het begin op haar neergekeken. Ze was een van de meest gehate en meest geliefde mensen van Nederland. Maar het vertrek van Simons is ook het einde van deze activistische stem.

Waar het haar lukte om rechts Nederland een geweten te schoppen, bleek haar achterban moeilijker te disciplineren. Het toverwoord waarmee Simons de Kamer in kwam was intersectionaliteit, de nogal moralistische gedachte dat je niet alleen opkomt voor je eigen minderheid; alle minderheden moeten mee. Op papier de weg naar het paradijs, in de praktijk een recept voor heel veel ellende.

Wie draagt het zwaarste maatschappelijke kruis?

In Amsterdam knokten de lokale vertegenwoordigers van BIJ1 elkaar de tent uit omdat ze het er, plat gezegd, niet over eens werden wie van de raadsleden het zwaarste maatschappelijke kruis draagt. Een zwarte lhbti+-vrouw met maar één been heeft natuurlijk een streepje voor op eenzelfde vrouw met twee benen. Hier is politiek puur persoonlijk geworden, gedreven door rancune, jaloezie en incompetentie.

Simons bleef daar weg van. Ik heb nooit goed begrepen waarom ze haar achterban maar liet aanmodderen. Kon het haar niets schelen? Of wilde ze niet in een slangenkuil stappen?

Nieuwe politici van kleur zullen in de toekomst wellicht aansluiting zoeken bij gevestigde partijen, het is er tijd voor. En Simons heeft ze de weg gewezen. Farid Azarkan is een bijzonder geval. Hij zocht als Marokkaan aansluiting bij Denk, dat toen een Turkenpartij werd genoemd. Hij ontpopte zich tot een eloquente dossiervreter die de nagel aan de doodskist werd van het kabinet-Rutte III. Ondertussen onderhield hij op prettig relativerende wijze contact met zijn achterban. Zo soepel als hij opereert, dat kunnen er maar weinig.

Je kreeg er geen speld tussen

Naast Azarkan leken de andere Denk-parlementariërs padvinders. En hij kon net als Simons het spreekgestoelte in een kansel doen veranderen wanneer de zaak erom vroeg. Hij wist de gevolgen van racisme en uitsluiting invoelbaar te maken, ook voor mensen die er geen directe ervaring mee hebben. Ik vond zijn interventies nog indrukwekkender omdat ze geheel geïmproviseerd tot stand leken te komen, recht uit het hart. Je kreeg er geen speld tussen.

Azarkan vindt zichzelf meer bestuurder dan politicus. Ik zie hem binnen een grote organisatie als de politie er flink de bezem doorhalen. Bestuurlijk Nederland staat te springen om vernieuwing. We zijn in Nederland gewend om snel over te gaan tot de orde van de dag. Dit betekent dat we een land zijn waar geheugenverlies een constante is. Maar aankomende politici van kleur moeten de werkmethode van Simons en Azarkan goed bestuderen. Het zou kunnen zijn dat het volgende kabinet dermate rabiaat rechts wordt dat minderheden, wat hun seksuele oriëntatie ook moge zijn, samen moeten optrekken tegen het grote gevaar. Deze twee afzwaaiende voorgangers hebben de weg gewezen.