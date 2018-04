Automobilisten betalen nog lang niet genoeg

Rutger Hengstman van Almere Anders '18 begrijpt niet waarom automobilisten wel moeten betalen voor parkeren en fietsers en busreizigers niet voor fietspaden en busbanen. Terwijl dat toch zo voor de hand ligt: auto's dragen in aanzienlijke mate bij aan het broeikaseffect, tot zo'n 25 procent. Fietsen soms ook?

Vele duizenden mensen per jaar overlijden in ons land door te hoge fijnstofconcentraties in de lucht, veroorzaakt door het verkeer. Waarom hoor je daar zo weinig over?

Qui-vive

Als fietser moet je constant op je qui-vive zijn vanwege afslaande auto's of pardoes een voorrangsweg oprijdende automobilisten die het fietspad over het hoofd zien, als ze al niet gewoon voorrang nemen. 's Avonds fietsen in het buitengebied is spelen met je leven. Je wordt constant verblind door te felle autolampen, waardoor je letterlijk zwart ziet en niet meer weet waar je rijdt. Ik had al vele malen minstens zware verwondingen opgelopen als ik niet zo alert was geweest. "Sorry hoor, ik had u niet gezien." Oversteken is ook vaak een crime door te snel rijdende auto's; leuk voor niet meer zo kwieke ouderen, of voor schoolgaande kinderen die snelheden nog niet zo goed kunnen inschatten. Dan staat er weer in de krant 'het slachtoffer stak plotseling de weg over'. Welke ouder durft zijn kind alleen naar de basisschool te laten gaan als de schoolroute langs drukke wegen of langs gevaarlijke kruispunten loopt?

En wat dat geld besteed aan de aanleg van busbanen of fietspaden betreft: een daardoor gered mensenleven is dus niets waard? Al het leed, de medische kosten van de duizenden verkeersslachtoffers per jaar, dat telt niet?

Stap eens op de fiets, bij voorkeur tijdens het spitsuur. Dan komt u er wel achter.

En informeer ook eens bij Das en Boom: een zesde van de landelijke dassenpopulatie wordt jaarlijks doodgereden, zo'n duizend dassen. Alleen door grootschalige beschermingsmaatregelingen zoals ondertunneling en het plaatsen van rasters nabij de burchten kan de das floreren.

Autootje pesten? Automobilisten betalen nog lang niet genoeg. En als u dit stuk overdreven vindt: stap eens op de fiets, bij voorkeur tijdens het spitsuur. Dan komt u er wel achter.

Denk eens na voor u weer per auto op weg gaat naar het centrum: kan dat echt niet anders? Misschien zijn die parkeergarages dan helemaal niet meer nodig en hoeft u er dus ook niet voor te betalen.