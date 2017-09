Aung San Suu Kyi moet ingrijpen voor de Rohingya's

Ze hebben geen burgerrechten, en sinds 2012 zijn ze het voornaamste slachtoffer van een religieus conflict in de staat Rakhine in West-Burma. Niemand moet hen in hun thuisland.

Sinds 2012 zijn vele tienduizenden Rohingya’s daarom hun land ontvlucht. Vooral naar buurland Bangladesh, waar ze langs de grens worden opgevangen in treurige kampen. En naar Thailand, Maleisië, waar ze ook al snel niet meer welkom waren. Op het hoogtepunt van de exodus werden Rohingya’s uitgebuit door meedogenloze smokkelaars die hen lieten verhongeren op zee en hun lichamen overboord gooiden. In Thailand werden zelfs massagraven gevonden.

De strijd kan veel grimmiger worden als de Rohingya's inspiratie krijgen van mensen die wel vrienden met hen willen zijn

Als je het zo bekijkt, heeft het lang geduurd voordat de Rohingya’s naar de wapens grepen. Nu lijkt dat definitief gebeurd: afgelopen jaar viel een groepje mannen politieposten in Rakhine aan, vorige week volgde een grotere aanval op meer dan tien posten en een legerbasis. In oktober vorig jaar en ook nu weer antwoordde het Burmese leger met een keiharde militaire campagne. Er vielen deze week honderden doden, tienduizenden mensen vluchtten naar Bangladesh.

Zo dreigt de onderdrukking en marginalisering van de groep – door de Burmese overheid aangeduid als ‘Bengaalse terroristen’ – een self-fulfilling prophecy te worden. Een bevolkingsgroep die niet langer weerloos wil zijn, transformeert in het schrikbeeld dat decennia is geschetst. Nu is het allemaal nog amateuristisch (strijders vechten met kapmessen en stokken) maar de situatie kan flink grimmiger worden als de Rohingya’s inspiratie en steun krijgen van mensen die wél vrienden met hen willen zijn: Al-Qaida of IS. Nu al zijn er verbanden met de Arabische wereld en Pakistan vastgesteld.

Deze dodelijke cyclus, die volledig uit de hand kan lopen, is maar door één partij te stoppen: de Burmese overheid, met Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi in een leidende rol. Suu Kyi, toegejuicht vanwege haar dappere strijd tegen de Burmese junta, houdt zich al jaren muisstil over de Rohingya’s. Daar zijn vast pragmatische redenen voor: het leger is nog altijd machtig, de boeddhistische bevolking is na jaren anti-Rohingya-ophitsing niet erg geneigd de moslimgroep te accepteren.

Maar als er iemand een hand kan en móet uitsteken, dan is het wel de vrouw die door veel boeddhistische Burmezen wordt vereerd. Een beetje van de durf die ze eerder liet zien, kan genoeg zijn. Het wordt hoog tijd.

