Asterix Macron dacht met een handdruk de wereld te redden

De urgentie van al die problemen is ons bekend: wie zou willen dat zijn nageslacht slachtoffer wordt van wanbeleid dat een paar generaties daarvoor door zelfvoldane tijdgenoten is gepleegd? Er is nog een klimaatverdrag dat in Parijs is gesloten en op een slotverklaring van de G7 wacht. En dat de bijeenkomst op Sicilië plaatsvond, was ook geen toeval maar een uitdrukkelijke wens van de voormalige Italiaanse premier Renzi. Sicilië, waar de laatste jaren bijna een half miljoen Afrikaanse migranten werden opgevangen, werd boven het eiland Lampedusa (te moeilijk om te beveiligen) gekozen. Italiaanse opvangcentra zijn overvol, de maffia steekt hulpgeld in zijn zakken en in verschillende steden lopen de spanningen hoog op.

Het vaderland, Europa en de wereld door een potje handenpersen in een klap gered!

Maar daar ging die G7-top op Sicilië uiteindelijk helemaal niet over. Het ging over de handdruk tussen de Fransman Macron en de Amerikaan Trump die eerder had plaatsgevonden. Asterix tegen Bonanza. Van New York tot Parijs vroeg de gehele mediawereld zich verlekkerd af wie van die twee het partijtje vingers verbrijzelen had gewonnen. Hadden we goed opgelet hoe de knokkels van Trump wit werden en hoe hij tot twee keer toe zijn kolenschop uit het gemanicuurde handje van de Franse president probeerde los te rukken? Macron de koene ridder die de populistische draak had verslagen, schoffeerde andermaal de grofgebekte klerenkast toen hij eerst twee klapzoenen op de wangen van Merkel deponeerde en de open armen van Trump negeerde. Verdikkeme! Vervolgens probeerde de Yankee de arm van de Gallier als straf uit de kom te wrikken terwijl het hele gezelschap geamuseerd toekeek.

Vorm boven inhoud Nu kun je die beschaamde belangstelling voor nietszeggende akkefietjes terwijl de wereld bijna in brand staat, op het conto leggen van oppervlakkige journalisten. Maar kemphanen als Trump en Macron zijn zelf deels het product van de door hen gemanipuleerde media. De nieuwe Franse president gaat niet eens met zijn ogen knipperen als hij niet eerst een halfuur voor zijn spiegel heeft geoefend. Hij is een kind van zijn tijd voor wie de vorm het altijd van de inhoud wint. In plaats van dit infantiele gedoe te relativeren gaf hij de volgende dag in het Franse blad JDD een quasi mythische omvang aan de handdruk. We moesten begrijpen dat dit titanengevecht om de knokkels een zekere diepgang had: “Mijn handdruk met hem, dat was niet onschuldig. Het is niet de basis van politiek maar wel een moment van waarheid.” En zo ging het handdrukinterview van Asterix maar door: “Je moet laten zien dat je geen kleine concessies zult doen, zelfs geen symbolische.” Het vaderland, Europa en de wereld door een potje handenpersen in een klap gered! Uiteindelijk werd de G7 op Sicilië een steriel theater van onvermogen terwijl binnen 4 dagen 10.000 Afrikanen door Italië van zee werden gehaald. Lees ook: De 'Trumpshake' is bedoeld om andere wereldleiders uit balans te brengen

