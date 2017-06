Asschers knollen voor citroenen

De PvdA-fractievoorzitter stelde dinsdag dat, mocht het demissionaire kabinet op Prinsjesdag nog de begroting voor volgend jaar bij de Kamer indienen, daarin een voorstel zal moeten staan voor een verhoging van de salarissen van onderwijsgevend personeel in het basisonderwijs. Ofwel: als de VVD volhardt in de huidige koers en geen geld vrijmaakt voor een hogere beloning, dan stap de PvdA uit het demissionaire kabinet.

Asscher is, naast fractievoorzitter van een partij die waarschijnlijk in de oppositie belandt, ook minister van sociale zaken en werkgelegenheid en vicepremier. Wellicht dat al die verschillende functies Asscher wat in de war doen raken. Het zou te begrijpen zijn en dan is ook zijn uitspraak beter te begrijpen. Wellicht hoeven we hem dan ook niet al te serieus te nemen.

Tot nu heeft het kabinet waar Asscher en de PvdA deel van uitmaken geen enkel voorstel voor verhoging van de lerarensalarissen in overweging genomen. Sterker, het kabinet laat naar alle waarschijnlijkheid een ongedekt gat van enkele honderden miljoenen euro’s achter op de begroting van partijgenote minister Jet Bussemaker. Dat gat is ontstaan buiten de schuld van het kabinet om. Door hoger dan verwachte aantallen studenten en door hogere kosten. Het laat echter onverlet dat een nieuw kabinet met een grote tegenvaller op onderwijs begint en niet met extra geld om de salarissen te verhogen, zoals Asscher nu opeens eist.

Geloofwaardigheid

Te vrezen valt dat Asscher al te optimistisch alvast begonnen is aan zijn nieuwe rol als een van de leiders van de oppositie. Dat is een prima rol, maar die staat of valt bij een geloofwaardig optreden, hetgeen in dit geval geenszins het geval is.

Helaas voor leraren en leraressen in het basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs: zij kunnen in dit geval niet bouwen op de PvdA. Hun terechte salarisverbetering zal het resultaat moeten zijn van een afweging tegenover veel meer belangen in de weer hervatte onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord.

Het is nauwelijks voorstelbaar dat die afweging in het nadeel van onderwijsgevend personeel zou kunnen uitvallen. Een nieuw kabinet dat niet kiest voor deze vorm van investeren in de kwaliteit van het onderwijs zou een totaal verkeerde start maken. Inhoudelijk heeft Asscher namelijk wel weer gelijk. Hij constateerde eerder deze week dat de werkdruk in het onderwijs heel hoog is en dat docenten daar een terecht punt hebben. Bovendien wees hij er terecht op dat het, nu het beter gaat met de economie, niet meer dan terecht is dat ook onderwijsgevenden daarvan profiteren.

