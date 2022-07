Asielpolarisatie van alle kanten

Crisis ontmoet andere crisis, zo zou men de boerenactie bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel kunnen omschrijven. Donderdag voerden honderd boeren op trekkers actie bij het aanmeldcentrum. Waarom Ter Apel? Volgens een woordvoerder omdat boeren ‘zich niet meer welkom voelen’. Een foute actie, als ik mag, want hier wordt alleen maar polarisatie bevorderd. Door een subliminale boodschap naar het onderbewustzijn van de publieke opinie te zenden: ‘Kijk, zij, buitenlanders, mogen wel naar Nederland komen terwijl wij, Nederlandse boeren, deels moeten verdwijnen of emigreren’.

Boeren moeten beseffen dat ze hiermee indirect de complottheorieën voeden van louche figuren, die zelfs op buitenlandse zenders liegen dat het land van boeren wordt afgepakt om immigranten te huisvesten. Maar ze zijn niet de enigen die indirect de polarisatie bevorderen rond de asielproblematiek.

Het besluit van het college van B en W in Utrecht om sociale huurwoningen die tussen 1 augustus en midden september vrijkomen in Utrecht uitsluitend aan statushouders te geven, is eveneens onnodig polariserend. Hoe goed bedoeld ook, deze actie kan groepen tegen elkaar opzetten. Bovendien werd het besluit zonder debat in de eerste week van het reces genomen toen vele raadsleden al op vakantie waren. Net als in de rest van het land is de woningnood in Utrecht hoog: je moet momenteel bijna elf jaar op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Veelzeggend is dat partijen in de raad als D66, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren en VVD hun bedenkingen kenbaar hebben gemaakt. Ze vragen ‘wat het effect is op de wachtlijst voor mensen met een urgentieverklaring’ en constateren dat ‘reguliere woningzoekenden nu (nog) meer wachttijd opbouwen’.

Het doet bijna denken aan het plan van de gemeente Vlissingen om 1100 asielzoekers op een cruiseschip in de haven te parkeren. Deze week werd van het plan afgezien: niet voldoende draagvlak, ook niet in de raad.

Strenger toelatingsbeleid

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, voorzitter van het veiligheidsberaad, zegt nu dat hij bij zijn collega’s steeds meer weerstand ondervindt om asielzoekers op te vangen. De aantallen zijn inderdaad enorm gegroeid, in vergelijking met het coronajaar daarvóór.

Bruls vraagt om een strenger toelatingsbeleid voor mensen uit veilige landen. Hoe terecht ook die wens, het weren van die ‘veiligelanders’ (die vaak delicten plegen) vormt geen oplossing voor de crisis: ze vertegenwoordigen maar 2 procent van de asielzoekers in de opvang (800 van de 40.000).

De mensenhandelaars, die grof geld aan asielmigratie verdienen, hebben al nieuwe wegen gevonden. Zo worden alleenstaande minderjarige asielzoekers door hun familie aan handelaars toevertrouwd in de hoop later na te kunnen reizen. In 2020 waren dat er 985, vorig jaar 2191. Ruim 100 procent meer in een jaar. Om de polarisatie rond asielmigratie in tijden van woningnood het hoofd te bieden, zal de instroom van buiten de regio vroeg of laat flink beperkt moeten worden. Deze week publiceerde de IND nieuwe cijfers (Oekraïners uitgezonderd): de laatste twaalf maanden tot 30 juni zijn er 45.704 asielzoekers en nareizigers in Nederland aangekomen tegen 22.296 vorig jaar in dezelfde periode, ook al kwam dat lagere aantal mede door de coronabeperkingen.

