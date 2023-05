Asielopvang ja, gordelroos nee: wie het snapt mag het uitleggen

Gisteren kopte de Italiaanse krant La Stampa over de volle breedte van zijn voorpagina: ‘In de hel van het aanmeldcentrum van Lampedusa’. Het Italiaanse eiland Lampedusa (iets meer dan zesduizend inwoners) is het meest zuidelijk gelegen deel van Italië op maar een honderdtal kilometers van Tunesië. Het is op deze plek dat vele migranten die Afrika ontvluchten in Italië arriveren. La Stampa besloot om zijn lezers weer eens te laten sidderen over de erbarmelijke opvangomstandigheden op Lampedusa: ‘Tweeduizend migranten tussen stapels afval in een centrum dat gebouwd is voor vierhonderd mensen: toiletten verstopt en geen verpleegsters (…) 27 plastic flessen vol pis tegen de muur, omdat de rij voor het toilet te lang is.’

Dat de Italianen sinds begin dit jaar amper in staat zijn om de migratievloeden uit Afrika het hoofd te bieden, daarvan getuigen de jongste cijfers van vorige week. Er zijn in de vier eerste maanden van 2023 meer dan 40.000 migranten op de Italiaanse kusten aangekomen, wat een verviervoudiging is van de aantallen van vorig jaar in dezelfde periode. Dat daarbij een flink (onbekend) aantal mensen is verdronken, maakt de situatie nog dramatischer. De autoriteiten vrezen dat als het zo doorgaat dit jaar tussen de 300.000 tot 400.000 migranten zullen aanmeren, terwijl in de overvolle opvangcentra plaats is voor 130.000 mensen.

De machteloze indruk die Eric van der Burg maakt

Veel van die migranten zullen niet in Italië blijven maar verder reizen naar het noorden van Europa. In Nederland verwacht de regering dit jaar rond de 70.000 asielzoekers (vorig jaar 47.000). Maar wat vooral opvalt is de machteloze indruk die staatssecretaris asiel en migratie Eric van der Burg maakt. Vorige week noteerde het Trouw-commentaar dat 60 procent van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in de politiek door ‘een gebrek aan daadkracht en visie van de politiek bij het oplossen van problemen’.

In de asielkwestie valt inderdaad op hoe de kardinale vraag alsmaar niet gesteld wordt: vanaf welke aantallen zal Nederland toegeven het niet meer aan te kunnen en beslissen een asielstop in te stellen? Het ‘bindend en visionair leiderschap’ (Trouw-commentaar) lijkt bij deze coalitie inderdaad volledig te ontbreken. Men is vooral bezig met de korte termijn om opvang voor de instroom te regelen. Zo zal 8,7 miljard euro worden vrijgemaakt voor de komende vier jaar, bovenop de 5,2 miljard die al was begroot.

Vaccinaties voor zestigplussers zijn ‘te duur’

Afgelopen weekeinde kreeg ik van een lezer de vraag hoe het kon dat de geplande gordelroosvaccinatie voor zestigplussers die ineens ‘te duur zou zijn’ wordt gecanceld, terwijl extra geld voor de asielopvang wel wordt geregeld. Ik wist niets van gordelroos. Deze huidaandoening kan zeer pijnlijk zijn, las ik, en jaarlijks raadplegen 88.000 patiënten hun huisarts hierover. Met een vaccin kan tienduizenden mensen leed worden bespaard.

Maar vorige week vertelde staatssecretaris Maarten van Ooijen (volksgezondheid) dat er op dit moment geen geld is: ‘Een gordelroosvaccinatie is een kostbare extra investering, met bedragen van 80 tot 200 miljoen euro per jaar in de eerste jaren en 40 miljoen per jaar structureel daarna’. Op de ongemakkelijke vraag van de lezer waarom wel extra miljarden naar de asielopvang kunnen, maar geen miljoenen naar de vaccinatie van zestigplussers, blijf ik het antwoord schuldig.

