Artikel 23 bedreigt onze open, vrije samenleving

Een kwarteeuw lang was Gerdi Verbeet verklaard voorstander van de vrijheid van onderwijs. Maar nu ziet ze artikel 23 van de Grondwet als ‘een bedreiging voor onze open samenleving’.

De meesten van ons willen Nederland graag zien als land van verdraagzaamheid, acceptatie van minderheden, vreedzaam samenleven. Maar wat we ooit zagen als kenmerken van Nederland lijken begrippen uit een ver verleden. Onrust, onvrede en onwil tot dialoog en compromis nemen alleen maar toe. De vraag is dan ook: hoe zorgen we dat Nederland het tolerante land blijft dat we ooit zo vanzelfsprekend vonden?

Voor mij is daarin één ding cruciaal. Als we ons ideaal van een open en vrije samenleving willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen moeten we ook aanvaarden, liever nog vieren, dat we van elkaar verschillen. En daarmee kunnen we niet vroeg beginnen. Op school dus.

Mij zit het onderwijs in het DNA, mijn ouders waren allebei leraar. Ze hielden van hun vak en ze kenden hun leerlingen. Ze kenden de achtergronden van de kinderen en wisten dus hoe groot de verschillen waren. Daarom vermeden ze het innemen van standpunten over politiek of godsdienst. Zij leerden hun leerlingen dat respect voor andermans meningen voorwaarde is om samen een gelukkige klas te kunnen vormen.

De school versterkt de sociale verschillen

Maar het Nederlandse onderwijs is gesegregeerd geraakt en daar maak ik me zorgen over. Kinderen zitten op scholen met kinderen die net zo zijn als zij. Bemiddelde ouders zijn bereid en in staat alles te doen om hun kind op een school te plaatsen die precies aansluit bij hun eigen bubbel. Daarmee versterkt de school de sociale verschillen.

Uit onderzoek blijkt: hoe armer het gezin, hoe groter de kans dat het kind aan het eind van de basisschool een te laag advies krijgen. Dan volgt de brugklas. Geen breed samengestelde groep kinderen die nog alle kans hebben om hun talenten te ontwikkelen, zoals ooit de bedoeling was.

De ontmoetingen tussen verschillende sociale klassen die vroeger in de verzuilde samenleving op school plaatsvond, is weggevallen. Gescheiden onderwijs leidt tot gescheiden levens.

Maar dat is nog niet alles. Door recente wetgeving is het gemakkelijker geworden een nieuwe school op te richten. Het gevolg is duidelijk: nog meer eenzijdig samengestelde scholen. In augustus is de eerste Renaissanceschool al begonnen in Almere.

Een bubbel waar je niet meer uitkomt

Met andere woorden: in plaats van ervoor te zorgen dat onze kinderen van jongs af aan leren in harmonie samen te leven met kinderen van een andere achtergrond, een andere sociale klasse of een ander geloof, doen we het tegenovergestelde. Zo zorgen we ervoor dat je in Nederland vanaf de dag dat je geboren wordt een bubbel betreedt waar je de rest van je leven niet meer uitkomt.

Hier raak ik aan een heet hangijzer: artikel 23 van de Grondwet, dat het mogelijk maakt bijzondere scholen op te richten. Een kwarteeuw lang steunde ik als politicus artikel 23 voluit. Maar de laatste jaren ben ik er anders over gaan denken. Ik vrees dat deze vrijheid van onderwijs anno 2022 kinderen en jonge mensen vooral belemmert.

Het belemmert ze om in de veilige omgeving van de school te leren omgaan met kinderen die uit een ander milieu komen. En het draagt daardoor niet bij aan hun vorming tot volwassen mensen die verantwoordelijkheid nemen, die begrijpen dat de wereld niet om hen draait.

Artikel 23 bevordert de hokjesgeest

Ik denk dat artikel 23 na 105 jaar een bedreiging is gaan vormen voor onze open, vrije samenleving. Het holt de rol van de school als kweekvijver van talent en ontmoetingsplaats uit en bevordert een hokjesgeest die op den duur onze democratische rechtsstaat ondergraaft.

Als we in harmonie met elkaar willen kunnen samenleven, moeten we dat op school leren. Ieder heeft recht op eigen opvattingen, maar cruciaal is dat we elkaar accepteren en bereid zijn compromissen te sluiten. Wie opgroeit in een bubbel van mensen die allemaal net zo zijn als jijzelf, zal dat nooit goed leren.

