Arme mensen verdienen meer aandacht

De Tilburgse wethouder Esah Lahlah verwoordde het afgelopen maandag kernachtig in deze krant: “We lopen regelmatig tegen de grenzen van de Participatiewet aan. Die wet gaat uit van een verkeerd mensbeeld, van wantrouwen.” Ze is niet de eerste die een pleidooi houdt om mensen die moeten rondkomen van weinig geld of een uitkering, met meer vertrouwen te behandelen.

De toeslagenaffaire heeft dat gevoel versterkt: wantrouwen voert te vaak de boventoon bij instanties, bestuurders, politici en wetgevers. Het tast het zelfvertrouwen aan. Met alle gevolgen van dien: post blijft onbeantwoord, schulden stapelen zich op en kinderen worden uit huis geplaatst. Gezinnen zijn door de toeslagenaffaire verscheurd. Maandag werd daar door het CBS voor het eerst een cijfer op geplakt: 1115 kinderen zijn sinds 2015 uit huis geplaatst. Het is niet bekend of de uithuisplaatsingen enkel toe te schrijven zijn aan de toeslagenaffaire, mogelijk is het een opeenstapeling van problemen.

Wethouder Lahlah herkent de radeloosheid. Ze leefde als experiment een maand in de bijstand. Ze schrok van de koude, kille benadering van haar eigen gemeente, vertelde ze afgelopen maandag. Bijstandsgerechtigden krijgen een botte brief met de mededeling dat ze zich moeten melden. Het doel is om ze zo snel mogelijk aan het werk te helpen, maar die strenge benadering werkt averechts of helemaal niet, zegt ze.

Tilburg zoekt nu naarstig naar manieren om de scherpe kantjes van de participatiewet te slijpen. De gemeente start vanaf de zomer een proef om bijstandsgerechtigden die willen samenwonen het eerste halfjaar niet te korten op de uitkering. Iets waar gemeenten nu veelvuldig ‘fraude’ mee opsporen. Maar volgens Lahlah ontneem je bijstandsgerechtigden zo de kans om verliefd te worden.

Tilburg loopt voorop in het vermenselijken van de Participatiewet, maar de gemeente staat niet alleen. Eerder pleitten de wethouders Peter Heijkoop (Dordrecht) en Rutger Groot Wassink (Amsterdam) al voor een verhoging van de bijstand en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat de participatiewet ‘fundamenteel herzien moet worden’ met meer oog voor het individu.

Helaas lijkt de noodkreet vanuit de gemeenten vooralsnog geen weerklank te vinden in Den Haag. Net als de toeslagenaffaire niet of nauwelijks aan bod kwam tijdens de verkiezingscampagne, is de participatiewet vooralsnog geen groot vraagstuk binnen de formatie. Dat is wel nodig, want de mensen die weinig te besteden hebben en vermorzeld worden door de raderen van de instanties, verdienen een menselijker benadering. Zeker ook om hun kinderen een omgeving te bieden waarin ze veilig kunnen opgroeien.