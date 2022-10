Aribs problemen los je niet op in de krant

Met stijgende verbazing las ik de berichtgeving rond Khadija Arib. Als Kamervoorzitter was ze een 10, voor haar omgang met werknemers kreeg ze een 3. Uit de berichtgeving steeg de geur van een afrekening op. Ze zou een manipulatief en intimiderend kreng zijn die mensen tegen elkaar uitspeelde, en wie niet in het gareel liep vernederde.

Arib is al jaren Kamervoorzitter af, en ineens was daar die incriminerende berichtgeving, alles uit anonieme hoek natuurlijk. Mijn gedachten gleden af naar de paar ervaringen met leiddinggevenden in de culturele sector. Wie hun werk lastig maakte kon rekenen op een verbale trap onder de kont. Met de punt. En dat werd ook duidelijk te kennen gegeven. Zulks optreden is niet meer van deze tijd maar het heeft de carrière van die mannen geen pijn gedaan.

Tegenwoordig liggen de daden van personen met maar een beetje gezag al onder een vergrootglas. Pas ook op met wat je in de directiekamer zegt of in het kantoorgebouw. De koffiejuffrouw een keer niet groeten of de conciërge straal voorbij lopen kan je op een klacht komen te staan. Iedereen heeft er recht op gezien te worden. En elk vermoeden van krenking of vernedering wordt heel serieus genomen want stel dat de organisatie op de sociale media om een futiliteit in een kwaad daglicht komt te staan. Angst regeert.

Dan weer die strenge juf, dan weer die ironische dame

Lange tijd liep Nederland weg met Arib. Toen de Haagse politiek elkaar de tent uit vocht was zij de enige die het hoofd koel leek te houden. Omdat de rest zo laag zonk kwam ze als boven de partijen te staan. En zo hoort het ook. Ze was een rustpunt. Dan weer die strenge juf, dan weer die ironische dame. Je wenst de Kamer meer Aribs toe, niet minder. Dat mensen zouden gaan lekken was te verwachten – als parlementariër sta je minder in de schijnwerpers dan als Kamervoorzitter. Mensen zien hun kans.

Een keer zat ik naast Khadija Arib in het vliegtuig vanuit Casablanca. Het was midden in de Ramadan. Arib genoot van haar lunch terwijl de rest om ons heen vastend voor zich uitkeek. Hier zat een vrouw die al heel lang haar eigen weg ging.

Zonder autoriteit maakt de mens geen schijn van kans om een beschaving op te bouwen. Vroeg of laat dient zich een leider aan maar wanneer we in een democratie leiderschap bij voorbaat al als problematisch zien, opent dit de weg naar extreme leiders die alles beloven om dan niets te geven. We moeten onze leiders het minste vertrouwen kunnen geven anders kunnen we de democratie net zo goed meteen opdoeken. En wanneer dat vrouwelijk leiderschap behelst dan zullen we er rekening mee moeten houden dat dat leiderschap ook heel stevig en hard kan zijn, wat niet betekent dat er een vrijbrief voor schoffering en vernedering wordt gegeven.

In Nederland wordt alles bepraat, en wat er wordt besloten gebeurt vaak in een achterkamertje want ergens moet een knoop worden doorgehakt. Kwam er eens een vrouw op een stoel te zitten die leiderschap uitstraalde, bleek dat mensen dat niet aankonden. Ondertussen ergert zich iedereen groen en geel aan het besluiteloze leiden van de huidige Kamervoorzitter. Aribs problemen hadden in de ondernemingsraad van de Tweede Kamer moeten worden opgelost, niet in de krant. Politiek Den Haag is de weg kwijt.