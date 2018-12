Archeoloog moeilijk aan de bak? Hij krijgt juist makkelijk werk!

Voor ingewijden in de archeologische wereld riep de kop ‘Afgestudeerde archeoloog komt moeilijk aan de bak’ (Trouw, 21 november) direct vragen op. Gaat het misschien om een oude analyse?

De archeologische professie heeft na 2008 namelijk enkele moeilijke jaren doorgemaakt, omdat de beroepspraktijk sterk afhankelijk is van de bouwwereld. In het onderzoek van het UWV en Elsevier, waar het artikel naar verwijst, zijn inderdaad de afgestudeerden uit 2008 opgenomen als referentiegroep, waardoor een vertekend beeld ontstaat.

De Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden liet in 2017 onderzoek doen naar de loopbaanervaringen van oud-studenten over de afgelopen tien jaar. Meer dan 440 afgestudeerde archeologen uit Leiden deden aan dit onderzoek mee en de resultaten zijn opvallend positief. Van de studenten van de zogenaamde onderzoeksmaster slaagt maar liefst driekwart erin om een zogenaamde PhD-positie te verwerven in binnen- of buitenland – een onderzoeksbaan die uiteindelijk de doctorstitel oplevert. Ook vanuit de reguliere masteropleiding gaat 30 procent van de studenten een dergelijk traject in.

60 procent vindt emplooi Van de studenten die niet kiezen voor een academische loopbaan gaat 30 procent daadwerkelijk aan de slag als archeoloog bij een archeologisch bedrijf, ingenieursbureau, erfgoedinstelling, museum of gemeente waar zij hun kennis van het verleden inzetten voor de toekomst. Alles bij elkaar opgeteld vindt zo’n 60 procent van de afgestudeerden emplooi in de archeologie. Buiten het vakgebied krijgen afgestudeerde archeologen eveneens volop kansen. Meestal gaat het dan om studenten met specifieke vaardigheden, bijvoorbeeld in de IT. Jonge archeologen zijn naar eigen zeggen ook aangenomen vanwege hun probleemoplossend vermogen – een vaardigheid die door het oplossen van de vele archeologische puzzels is aangescherpt. Hoe dan ook, de positieve ervaringen van oud-studenten vallen niet te rijmen met de negatieve conclusies van het ­onderzoek door het UWV en Elsevier. Niet alleen de universiteiten, maar ook erfgoeddiensten van overheden en de archeologische bedrijven reageren verbaasd. Archeologen zijn, kortom, hard nodig in een samenleving die zich de lessen van het verleden steeds meer ter harte neemt om voor zichzelf een betere toekomst te ontwerpen.

