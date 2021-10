Applaus voor de Pandora Papers, maar was Wopke Hoekstra voorpaginanieuws?

Lof en boosheid, in gelijke mate, onder de lezers voor Trouws Pandora Papers.

Kritische tegenmacht

Het verbaast me dat Trouw in de week waarin twee kritische journalisten een Nobelprijs ontvingen vraagt of de aandacht voor de Pandora Papers overtrokken is. Trouw draagt met onderzoeksjournalistiek bij aan een kritische tegenmacht en dat is erg nodig, al wordt het niet door iedereen gewaardeerd. Wat mij betreft wordt het nieuwe motto: Trouw, misschien wel de vervelendste krant van Nederland.

Martin Koelewijn, De Bilt

Sensatiezucht?

Het inruimen van de voorpagina voor deze zaak, met die ongenuanceerde kop, was de slechtste redactionele beslissing in vijftig jaar Trouw. De voorpagina suggereerde dat de heer Hoekstra iets verschrikkelijks had gedaan. Gelukkig had u het fatsoen om het verderop in twee pagina’s genuanceerd uit de doeken te doen. Hoe kwam u van deze twee genuanceerde pagina’s tot deze beschamende voorpagina? Sensatiezucht?

Peter Smidt, Wijdemeren

Geen sensatiezucht

Blij dat mijn krant hier aandacht aan besteedde. Niet uit sensatiezucht, maar om te benadrukken dat niet ­alles wat mag altijd goed is. Bij Wopke Hoekstra, onze hoogst verantwoordelijke qua financiën, heeft het ontbroken aan moreel besef. Gebruik maken van belastingparadijzen, ook al ben je daarmee gestopt, past niet voor iemand die erop moet toezien dat elke Nederlander voldoet aan zijn belastingplicht. Dat maakt je ongeloofwaardig en onbetrouwbaar.

Lini Oldewarris-Bazuin, Apeldoorn

Non-nieuws

Ik was heel boos over het non-nieuws rondom de heer Hoekstra. Ik draag het CDA geen warm hart toe, maar een dergelijke aanval is buiten proporties. Hoekstra heeft niets fout gedaan, hij heeft een vriend geholpen. Punt! Hij heeft keurig alles gemeld, waarom dan die ophef? Is de journalist jaloers omdat hij die mogelijkheid niet heeft?

Jan Willemsen, Zutphen

Verdiend

De aandacht voor de Pandora Papers vind ik zeer terecht. Een CDA-minister die andere landen de les leest, maar privé belegd heeft op de Maagdeneilanden, verdient alles wat hij over zich heen krijgt.

Ellen Benders, Amsterdam

Wankel vertrouwen

Niet de aandacht voor de Pandora Papers is overtrokken, wel die voor personen hierin. De redactie zou ook een moreel kompas moeten gebruiken als men een persoon de maat neemt. Wat doet dit voor ons toch al wankele vertrouwen in de politiek? Ik vrees dat het ons alleen maar verder verwijdert van mensen die bereid zijn ons land te besturen.

Gert Holm, Oostvoorne

Overtrokken

Goed dat Trouw middels deze vraag erkent dat zelfreflectie nodig is. Tegelijkertijd is het zorgelijk dat de nuance, een ander perspectief, binnen Trouw zelf lijkt te ontbreken. Hiervoor moet je als lezer uitwijken naar andere media.

J.W. Hijmissen, Lelystad