Antwoorden op de vraag van Monic: hoe is het met uw vertrouwen in de politiek?

Stijlloos Lees verder na de advertentie Mijn vertrouwen in de politiek is aangetast door het debat over de dividendbelasting. De wijze waarop Rutte werd aangepakt vond ik stijlloos. Verschil van mening mag en moet er zijn, maar dit eindeloos voor de interruptiemicrofoon te herhalen, wekte bij mij grote ergernis op. Ook had Rutte opener kunnen zijn en krijgt hij een onvoldoende op dit punt. Maar het optreden van de oppositie, met uitzondering van Kees van der Staaij, vond ik bijzonder slecht. Vooral aan de uitlatingen van Jesse Klaver en Lodewijk Asscher heb ik me gestoord. Eisse Bakker Groningen

Openheid Mijn vertrouwen in de politiek is inderdaad ernstig aangetast. Niet zozeer door de al dan niet gemaakte leugentjes over wel of niet bestaande documenten, maar vooral over het achterkamertjesgedoe over anderhalf miljard dividendbelasting per jaar. Een zo ingrijpende beslissing dient in alle openheid met de volksvertegenwoordiging genomen te worden. Wil ten Seldam-Nieuwenhuis Zwartebroek

Over de datum Voor mij is alleen bevestigd dat ons politiek bestel ver over zijn houdbaarheidsdatum heen is. Politieke partijen leven ver boven hun stand. In achterkamertjes leggen politieke partijen hun eigen wensen zonder maatschappelijke toetsing vast in regeerakkoorden. Dit is de bron van gelieg en gedraai, waarin de coalitiepartijen worden meegezogen om de heilige regeerafspraak te redden. Het is een pervers systeem, waar we zo gauw mogelijk van af moeten. Beleid moet met de samenleving worden gevormd. Jan F. Schrijver Amsterdam

Stoken Wat mij zorgen baart, is dat het in de politiek en de media steeds meer lijkt te gaan om vormfouten en het stoken tussen coalitiepartners. De inhoud lijkt niet meer van belang. De energie die gestoken is in een debat over al dan niet aanwezige memo's zou beter gestoken kunnen worden in een discussie over de principiële kant van de ontheffing voor de dividendbelasting. Harm de Jong Alphen aan den Rijn

Dingemanburger Het gedoe over het afschaffen van de dividendbelasting is natuurlijk een aanfluiting en ook schadelijk voor het vertrouwen. Maar er zijn wel meer idiote beslissingen genomen, die de belastingbetaler enorm veel geld hebben gekost. Denk aan de splitsing van de NS, van het energienet en van de privatisering van de post. Dit is inherent aan ons democratische systeem. Maar ik zou geen beter systeem weten. Ik blijf daarom vertrouwen houden in de politiek en het vermogen tot zelfreiniging, zolang ik er maar van overtuigd ben dat er geen aanwijzingen zijn van machtsmisbruik of corruptie. Dan ga ik als modale Dingemanburger wel de barricades op. Andre Stam Amsterdam