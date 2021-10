Antisemitische uitspraken van Baudet zijn geen ‘incident’

Doe de zoveelste anti-Joodse uiting uit FvD-kring nu eens niet af als provocatie. Het gaat hier om diepgeworteld en ­structureel antisemitisme in de ideologie van Forum, stellen Leo Lucassen en Bart Wallet.

De uitspraken van Thierry Baudet tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen hebben het nodige stof doen opwaaien. Volgens de voorman van FvD zouden Joodse organisaties de Tweede ­Wereldoorlog claimen en reduceren tot de genocide op Joodse Europeanen. De reacties van Joodse organisaties, maar ook van fractieleiders van politieke partijen, waren afwijzend en geschokt. En hoewel sommigen een link legden met extreemrechts anti­semitisme, hielden de meesten het op ­‘ongepast’ en ‘walgelijk’, terwijl de premier niet verder kwam dan ‘onnadenkend’.

Onnadenkend was het allesbehalve. We zien hier een inmiddels bekend patroon. Steeds als er antisemitische uitingen uit FvD-kring in de publiciteit komen, is er veel ophef, maar worden die toch vooral afgedaan als ‘incidenten’ en als provocatie, aandachttrekkerij en hooguit het flirten met foute ideeën. Zoals ook vorig jaar april, toen fascistoïde en antisemitische uitspraken in appgroepen van Forums jongerenbeweging in de openbaarheid kwamen. Hoewel het leidde tot een partijscheuring, legden maar weinigen de vinger op de zere plek: dat het hier gaat om een consistent uitgedragen ­antisemitisme, dat wortelt in eeuwenoude anti-Joodse beschuldigingen.

Dat gaat al terug tot de aanbieding door Baudet van zijn proefschrift aan de voor­malige leider van het Franse Front National, Jean-Marie le Pen, in 2010. Le Pen is in 2012 en in 2016 veroordeeld wegens het ontkennen en bagatelliseren van de Holocaust, ­omdat hij die afdeed als een ‘detail’ in de ­geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Vorm van Holocaustontkenning

Voor de goede verstaander deed Baudet de afgelopen week precies hetzelfde toen hij het in een tweet had over ‘Joodse organisaties’ die voortdurend stampij maakten over ‘dat specifieke gedeelte van de Tweede Wereldoorlog’. De journalist en Frankrijk-kenner Marijn Kruk constateerde terecht dat dit als twee druppels water lijkt op Le Pens ‘detail’ en daarmee als een vorm van Holocaustontkenning valt te typeren. Ook het tussen aanhalingstekens plaatsen van de Holocaust is in dit opzicht omineus te noemen.

Extra pijnlijk is dat Baudet een rechtstreeks verband creëert tussen de slacht­offers van de Holocaust en de ongevaccineerden, zoals deze week nog in een tweet waarbij de nieuwe Anne Frank-film als opzetje wordt gebruikt. Hiermee verwordt de Holocaust tot een politieke speelbal, zonder gevoel voor het leed dat overlevenden en nakomelingen hiermee wordt aangedaan.

Veel minder aandacht krijgt Baudets onophoudelijk retweeten en liken van tweets die afkomstig zijn van evident antisemitische twitteraccounts. Zo houdt de Leidse docent wetenschapsjournalistiek Peter ­Burger Baudets tweetgedrag nauwgezet bij en constateert dat deze accounts daardoor een veel groter bereik krijgen. Een van de vele voorbeelden is de ‘Dali’ die al jaren ­antisemitische gruwelpropaganda verspreidt en onder meer Rutte en De Jonge uitmaakt voor ‘satanische pedofielen’, ­aangestuurd door de Rothschilds en Soros.

De twittersfeer van Baudet laat goed zien dat het niet om antisemitische oprispingen gaat, maar om een doelbewuste strategie om deze ideeën veel breder ingang te doen vinden. En daarmee is deze activiteit minstens zo verontrustend als de publieke uitspraken van de leider van Forum.

De Jood als kwade genius

De gemene deler van al die berichten is een diepgeworteld wantrouwen in ­instituties – staat, wetenschap, media, de elite – die erop uit zouden zijn hun burgers te beheersen en te manipuleren, aangestuurd door rijke Joden achter de schermen. Zo zou Soros met zijn onmetelijke kapitaal doelbewust de bevolking van Europa willen ‘vervangen’ door miljoenen islamitische en Afrikaanse asielzoekers. En daarnaast zouden autoriteiten, gesteund door de Roth-schilds, een andere klassieke verbeelding van ‘de almachtige Jood’, hun burgers via het coronavaccin met een chip injecteren, zodat de staat onze gedachten kan mani­puleren en beheersen.

Deze varianten op het aloude stereotype van de Jood als kwade genius achter de schermen, die erop uit is de wereld te ­beheersen, zijn niet toevallig gekozen, maar uitermate functioneel in de extreemrechtse, complotachtige ideologie die Forum vooral de afgelopen maanden binnen en buiten de Tweede Kamer verspreidt. Gezien de bredere transnationale context waarin Baudet opereert, valt zijn opmerking tijdens het beruchte FvD-etentje in november 2020 ook volledig te plaatsen: “Bijna iedereen die ik ken, is antisemiet”.

Politici en journalisten moeten zich gaan realiseren dat het door Baudet en de zijnen gepromote antisemitische gedachtegoed verre van onnadenkend en incidenteel is. Het gaat om een diepgeworteld en structureel element in de extreemrechtse ideologie van Forum, die vooral de afgelopen maanden steeds openlijker in de Tweede Kamer wordt uitgeserveerd.

