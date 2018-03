Anti-hiv-pil is nuttig voor kwetsbare homo

Zo zouden na jarenlange campagnes voor ‘safe sex’ – die de hiv-epidemie flink hielpen terugdringen – mensen ineens het perfecte excuus hebben om voorbehoedsmiddelen als condooms uit het raam te gooien.

Een reëel bezwaar: zulk gedrag is niet uit te sluiten als het preventieve medicijn breed wordt aangeboden en als de kosten – nu 50 euro per maand – grotendeels ­worden gedragen door het collectief. Het advies van de Gezondheidsraad verdient ook om andere redenen een gezonde dosis scepsis. De raad denkt dat een behoorlijk deel van de huidige besmettingen, toch nog steeds achthonderd per jaar, voorkomen kan worden. Hoeveel, daarover bestaan nog geen cijfers. Verstrekking kan dan ook hoogstens bij wijze van proef, geeft dit rapport aan. Het effect van deze maatregel zou na een tijd moeten worden geëvalueerd.

In Amsterdam is PrEP al langer beschikbaar en daar is het condoomgebruik niet gedaald

Terecht citeert de Gezondheidsraad Amsterdams onderzoek naar de groep die het grootste risico loopt op hiv-besmetting: mannen die seks hebben met mannen. In Amsterdam is PrEP al langer beschikbaar en daar is het condoomgebruik niet gedaald. Blijkbaar beseffen veel mannen terecht dat het middel niet beschermt tegen andere seksueel overdraagbare ziektes. Doorslaggevend om verstrekking en vergoeding van PrEP mogelijk te maken, is een ander argument van de raad. In de groep homoseksuelen zijn met name jongeren en migranten kwetsbaar voor een hiv-infectie. De samenleving moet vooral hen beschermen tegen deze aandoening, die weliswaar niet meer dodelijk is, maar wel ingrijpend.