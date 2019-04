Anti-abortusacties dragen juist bij aan gevoelens van schaamte

In het artikel over de pro-life organisatie Schreeuw om Leven (Trouw, 17 april), staat een aantal uitspraken over abortus die om correctie dan wel nuance vragen.

Nederland heeft met ongeveer 30.000 zwangerschapsafbrekingen per jaar een relatief zeer laag aantal abortussen. Het is een grote verworvenheid dat vrouwen in Nederland toegang hebben tot een breed palet aan anticonceptiemethoden en zelf kunnen bepalen of, wanneer en hoeveel kinderen zij zouden willen. Wanneer zij onverhoopt toch ongewenst zwanger raken, is er goede begeleiding en zorg voor vrouwen die de zwangerschap willen afbreken. Ruim de helft van de zwangerschapsafbrekingen vindt plaats in de eerste zeven weken van de zwangerschap.

In het artikel wordt geen recht gedaan aan de complexe situatie en belastende omstandigheden waarin vrouwen veelal verkeren. Vrouwen nemen na (lang) wikken en wegen een persoonlijk en weloverwogen besluit. Vaak speelt er een mix aan materiële, relationele, sociale en psychische factoren. Om een kind op te voeden en te verzorgen is meer nodig dan goede huisvesting en geld. Het vraagt om een stabiele leefsituatie, en idealiter twee ouders die een kind de komende jaren liefde, veiligheid, goede zorg en opvoeding kunnen geven.

An­ti-abor­tus­ac­ties dragen juist bij aan versterking van het taboe, schaamte- en schuld­ge­voe­lens

Psychosociale problemen Ten onrechte wordt gesuggereerd dat vrouwen als gevolg van een zwangerschapsafbreking psychosociale problemen ervaren. Onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat er geen causaal verband bestaat, en dat een groot deel van de cliënten al vóór de abortus last had van psychosociale problemen. Anti-abortusacties zijn uitermate ­kwetsend voor abortuscliënten en dragen juist bij aan versterking van het taboe en van schaamte- en schuldgevoelens. Een onbedoelde zwangerschap is vaak het gevolg van domweg pech of geen dan wel verkeerd gebruik van anticonceptie. Des te opmerkelijker is het dat Schreeuw om Leven wel seksuele voorlichting geeft op scholen maar het meest essentiële onderwerp, anticonceptie en bescherming tegen een zwangerschap, niet bespreekt. Laten we onze energie steken in preventie van onbedoelde zwangerschappen en ervoor zorgen dat elk kind dat ter wereld komt, gewenst is. Als vrouwen die ongewenst zwanger zijn geen eigen keuze meer kunnen maken, is alle strijd voor reproductieve zorg en rechten voor niets geweest.

