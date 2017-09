Anorexiapatiënt kan slecht zelf beslissen

Vorig jaar liep ik in een kliniek rond met BMI 13,5. Ondanks mijn ondergewicht vond ik mezelf niet mager en bleef ik ervan overtuigd dat ik er niet zo slecht aan toe was.

Lees verder na de advertentie

Dit zorgde ervoor dat ik slecht meewerkte aan mijn behandeling, waardoor de behandelaars mijn behandeling wilden stopzetten en eventueel overdragen aan een andere instelling. Hoewel ik mijn fysieke toestand onderschatte, was ik me wel degelijk bewust van mijn psychische problemen, en het idee weer thuis te komen zitten om zelf met die problemen te dealen, joeg me zoveel angst aan dat ik verzocht om een ziekenhuisopname.

Er zijn genoeg patiënten die geen zie­ken­huis­op­na­me willen en het erbij laten zitten

Die opname is er uiteindelijk op mijn dringende verzoek gekomen. Er zijn echter genoeg patiënten die geen ziekenhuisopname willen en het erbij zouden hebben laten zitten, om thuis verder weg te zakken in deze dodelijke ziekte. Het is zo belangrijk dat mensen met een eetstoornis (niet alleen anorexia, maar ook boulimia of een niet anders omschreven eetstoornis) worden doordrongen van de ernst van hun situatie en niet alleen worden gelaten met hun problemen.

Lange wachttijden Eén van de kwesties die moeten worden aangepakt om dit bewustzijn te vergroten, is de lange wachttijd voor behandeling. Sommige instellingen kennen een wachttijd van een half jaar tot intake, en dan is het nog wachten op de daadwerkelijke behandeling. Dat zo weinig haast wordt gemaakt met het aanpakken van de problematiek, draagt niet bij aan het urgentiegevoel van personen met een eetstoornis. Daarnaast moet gewerkt worden aan de terughoudendheid van artsen en hulpverleners om over te gaan op gedwongen behandeling. De wilsbekwaamheid van anorexiapatiënten wordt, zoals Elzakkers vaststelt, vaak overschat. Dat zo weinig haast gemaakt wordt, draagt niet bij aan het urgentiegevoel Het is niet reëel te verwachten dat iemand die zichzelf niet als mager ziet of zichzelf zelfs dik vindt, bereid is mee te werken aan een behandeling waarvan gewichtstoename een belangrijk doel is. Toch is zo'n behandeling absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat deze ziekte uiteindelijk tot de dood leidt, wat veel te vaak gebeurt. Amber Wiznitzer, anorexiapatiënt

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.