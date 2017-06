Angst voor verongelijkte achterban helpt niet in de formatie

Al in 1994 had informateur Herman Tjeenk Willink er last van. "Velen voelen de spanning tussen het beleid dat wordt bepleit en de electorale gevolgen die wordt gevreesd; de spanning tussen beeldvorming, wenselijkheid, werkelijkheid en maakbaarheid. Die spanning kan echter alleen worden weggenomen door een homogeen kabinet dat communiceert met de samenleving en dat duidelijke keuzen maakt", citeerde Tjeenk Willink vorige week zichzelf uit het eindverslag dat hij destijds schreef als informateur.

Kiezen wordt afrekenen

Dat was 1994. Toen de grote volkspartijen van de kiezer ook al op hun falie kregen, maar toch nog altijd gedrieën meer dan honderd Kamerzetels bezetten. Inmiddels is dat aantal geslonken tot net iets meer dan zestig. Tel daarbij op, dat sindsdien een nieuwe politieke natuurwet is opgekomen die inhoudt dat regeren vrijwel zeker verlies oplevert bij de volgende verkiezingen en het is duidelijk dat je beklagenswaardig bent als je aan de 'beurt' bent om te regeren. In de woorden van Tjeenk Willink: Kiezen wordt afrekenen.

Het is de taak van Tjeenk Willink partijen over deze koudwatervrees heen te krijgen. Daarbij vraagt hij echter het bijna onmogelijke. Het is meer dan alleen kinderachtig gesteggel dat Klaver deed besluiten er een punt achter te zetten (die deze week overigens heel goed een komma kan blijken te zijn geweest). Er is een reëel en fundamenteel verschil van mening met CDA en VVD over de asielproblematiek, net als de visie van D66 en de ChristenUnie over medisch-ethische vraagstukken elkaar echt uitsluiten.

Den Haag zal Diederik Samsom nog eens enorm gaan missen

Dat formaties daarop breken, is geen bewijs van de flauwe spelletjes die in politiek Den Haag gespeeld worden, maar bewijs van de door politici reëel gevoelde zorg dat de kiezers, hun kiezers, een eventueel compromis niet zullen begrijpen en dat elke beweging in de richting van de ander de crisis in eigen kring slechts zal vergroten.