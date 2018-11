Angst houdt Europa af van een gezamenlijk leger. Een gemiste kans

Zeker niet omdat president Trump met zijn kritiek op de Navo, met zijn handelsoorlog en zijn afkeer van het multilateralisme de trans-Atlantische verhoudingen op scherp zet.

Bondskanselier Merkel, het primaire doelwit van Trumps hoon, was over de gevolgen hiervan duidelijk. In het Europees Parlement stelde ze dat de tijden dat we op elkaar kunnen vertrouwen voorbij zijn en dat we ons lot in eigen handen moeten nemen. Daarom pleitte ze, in navolging van haar Franse collega Macron, voor een Europees leger. Naar aanleiding van Macrons opmerkingen twitterde president Trump dat dit idee very insulting (zeer beledigend) was.

Een rare opmerking van een president die net besloten had het voor de Europese veiligheid cruciale INF-akkoord, het verdrag tegen kruisraketten, op te zeggen.

Macrons en Merkels ideeën zijn een volstrekt logische reactie op de erosie van de trans-At­lan­ti­sche betrekkingen en de militaire onmacht van Europa

Zware tanks Het idee van een Europees leger speelde al in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Duitsland mocht zich niet herbewapenen, maar moest zich wel tegen Rusland kunnen verdedigen. Dit leidde tot het voorstel voor een Europese Defensiegemeenschap. Die kwam er uiteindelijk niet, omdat Frankrijk dwarslag. Angst voor het opgeven van soevereiniteit en de afnemende Sovjetdreiging waren daar debet aan. Macrons en Merkels ideeën zijn een volstrekt logische reactie op de erosie van de trans-Atlantische betrekkingen en de militaire onmacht van Europa. Door aanhoudende bezuinigingen zijn alleen Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in staat een brigade met enkele duizenden militairen te mobiliseren en naar de oostgrens te sturen. Of ze daar dan ook aankomen, is de vraag. Bruggen zijn niet meer bestand tegen zware tanks, spoorbreedtes verschillen en bureaucratische obstakels verhinderen soepele grenspassages. Voorts stuiten ze op nieuwe Russische defensiesystemen die deze eenheden effectief de toegang tot de Baltische landen kunnen ontzeggen. Als die brigades toch aankomen, versterken ze de Baltische minilegertjes en de snel inzetbare eenheden van de Navo die qua omvang ook niets voorstellen.