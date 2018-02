Angst doet democratie de das om

De stemming over de donorwet in de Eerste Kamer was bij hoge uitzondering een ‘vrije kwestie’. Dat fenomeen werd als een soort zwaktebod gebracht. Er zou immers kunnen blijken dat er in de fracties verschillende meningen bestaan. Terwijl dát het grondwettelijke normaal is.

Artikel 67 lid 3 van de Grondwet stelt: ‘De leden stemmen zonder last’. Ofwel: een volksvertegenwoordiger moet áltijd volledig zijn eigen mening kunnen volgen. Bij elke stemming op basis van fractiediscipline is er dus géén sprake van een vrije keuze en wordt dit artikel uit de Grondwet genegeerd. Het lijkt me dan zelfs de vraag of enig besluit rechtsgeldig is wanneer de fractiediscipline de stemming kleurt.

Het vestigen van fractiediscipline is dus in strijd met de Grondwet. Maar niet alleen in de letter, ook in de geest. Want was dit artikel niet ooit geschreven om de dominantie van belangengroepen te voorkomen? Nu gedragen de fracties zich als de nieuwe regenten.

Volks­ver­te­gen­woor­di­gers moeten zich niet hoeven voegen naar het par­tij­stand­punt, het par­tij­stand­punt moet blijken uit het stemgedrag van de fractieleden.

De essentie van een politieke partij is luisteren naar de samenleving. Maar dat is allang vervangen door het luisteren naar de marktstrategen. En door de fractiediscipline wordt zelfs het luisteren naar de eigen fractieleden ondermijnd. Terwijl alle stemgerechtigden in ons land vrij zijn om te kiezen, zijn juist de volksvertegenwoordigers dat niet.

Volksvertegenwoordigers hebben meningen. En de kiezers hebben het recht die te kennen. Volksvertegenwoordigers moeten zich niet hoeven voegen naar het partijstandpunt, het partijstandpunt moet blijken uit het stemgedrag van de fractieleden.