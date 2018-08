Amsterdam heeft zijn Iron Lady gevonden in de persoon van Femke Halsema

Je moet natuurlijk voorzichtig zijn met vergelijkingen want Femke zal niemand laten verhongeren. Maar dat er iets verwarrends aan de hand is met de nieuwe burgemeester kan niet worden weerlegd. Je zou zelfs bijna denken dat deze burgermoeder het verkeerde politieke rugnummer draagt.

GroenLinks is van een huis uit een laboratorium voor technologen van de ziel en zachte dromers die, helaas, af en toe stinkende wonden maken. Maar ook, heel gezellig, een ‘GroetZone’ in Rotterdam kunnen instellen. Of, zoals onlangs door GroenLinks-raadslid Tirza de Fockert in Trouw geopperd, boten met illegale migranten uit de Libische wateren willen halen om ze in de Amsterdamse haven te laten aanmeren (reistijd niet gespecificeerd).

Men dacht dat Halsema de hele dag brandnetelthee met louche baarden zou gaan drinken. Neen dus

Nu de partij de hoofdprijs in de hoofdstad pakte, dacht men dat die politica de hele dag veel brandnetelthee met louche baarden zou gaan drinken. Neen dus. Halsema kwam, zag en haalde een grote knuppel uit de stoffige gemeentelijke kelder.

Amper beëdigd ging ze met de rechtse Telegraaf de stad afstruinen en riep de regering om meer blauw op haar straten te storten. In haar linkse achterban wordt dit meestal meesmuilend ‘een blik agenten opentrekken’ genoemd. Daarvoor introduceerde ze al het idee van lik-op-stukbeleid op de Wallen en zei tegen Het Parool: “Als criminoloog heb ik altijd geleerd dat er voor hen die de wet overtreden snelheid en zekerheid van straf moet zijn.” Zero GroenLinkse tolerance, heet dat nu in Mokum.

Salafisten En nu vernemen we dat mevrouw Halsema niet met extremisten om de tafel zal zitten. De voornemens van haar voorganger Van Aartsen (een VVD’er!) om vrolijk te gaan rommelen met salafisten, gooide ze met een grote boog in de prullenbak. Wat is er aan de hand, janken ze op rechts? Gisteren schreef de verbouwereerde Telegraaf ‘gezond verstand lijkt terug in Stopera’ dankzij ‘nuchtere geluiden’. Bij de rechts/anarchistische site GeenStijl is het nog erger. De site schreef bij de benoeming van Halsema ‘Gecondoleerd Amsterdam’ en ‘Voor het eerst in de geschiedenis worden de sleutels van den hoofdstad aan een volstrekt onbekwame bestuurder gegeven’. Maar eergisteren was het ‘Femmie’ hier en ‘Femmie’ daar op de site: ‘Fijn dat je er voor ons bent (...) met je woest aantrekkelijke cocktail van liberale waarden met een fris groen limoentje.’ Vanzelfsprekend is het aan de andere kant, de linkse, anders. Denkend aan Halsema, ziet een deel van haar achterban brede rivieren van onrust, en rijen ondenkbare tanden die aan het knarsen slaan. En in de geweldige ruimte van de sociale netwerken verzonken, de haat, beschuldigingen, de frustratie: Femke is een verraadster en draaikont die het bakfietspopulisme van Jesse Klaver voor de repressieve knoet heeft ingeruild. Ik zou tegen mevrouw Halsema willen zeggen: blijf die koppige realiteit met een no-nonsensebril gadeslaan, maar of het gezelliger wordt op het partijkantoor, zou ik niet weten. Drie keer per week schopt Sylvain Ephimenco in Trouw heilige huisjes omver. Al zijn columns vindt u hier.

