Amsterdam doet er beter aan juist te adverteren met zijn beroerde imago

Al snel worden twee reisgenoten ziek; eentje overlijdt. Even later krijgt Ibn Battoeta het zelf ook zwaar te pakken. Hij moet zich met zijn tulband vastbinden aan zijn rijdier om er niet af te vallen. Een ander zou rechtsomkeert maken, maar Ibn Battoeta ging voort en werd een van de bekendste reizigers uit de geschiedenis.

Lees verder na de advertentie

De Amerikaanse schrijver Washington Irving trok in 1829 door Andalusië, van Sevilla naar Granada. Vanuit onze tijd beschouwd een pleziertochtje, hooguit een tikkeltje warm, maar in die dagen was het barre Andalusische berglandschap vergeven van smokkelaars, struikrovers en andere bandieten. Reden waarom de reiziger tot de tanden bewapend met karabijnen, musketten en donderbussen over de sierra’s moest trekken, zijn leven nooit zeker.

Je moet minstens een fietstochtje maken door de bergen van Tadzjikistan, wil je als toerist nog een beetje aan het gevaar snuffelen

Wat is toerisme sindsdien toch veilig geworden. Tegenwoordig moet je minstens een fietstochtje maken door de bergen van Tadzjikistan, wil je als toerist nog een beetje aan het gevaar snuffelen. Dan kunnen ze het centrum van Amsterdam wel een wetteloze ‘urban jungle’ noemen, maar eigenlijk is het eerder zo dat het er té veilig is.

Een paar jaar geleden waarde er in de hoofdstad een dealer rond die witte heroïne verkocht als cocaïne. Drie dodelijke slachtoffers. De politie plaatste loeigrote waarschuwingsborden, maar die verdwenen al snel weer. Jammer, want zulke borden zijn misschien wel effectiever dan het lik-op-stukbeleid dat burgemeester Halsema onlangs afkondigde.