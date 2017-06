Amsterdam 2067: na 50 jaar had hij spijt van het stuk laten lopen van de formatie

Hij besloot zijn boterhammen met antilopenvlees lopend te nuttigen. Het beste, vond hij, was het in westelijke richting te wandelen. Geen sinecure in die hitte als je 81 bent en nog vier jaar te gaan hebt voor je pensioen.

Het was zoals gewoonlijk een heldere ochtend geweest met voor deze februarimaand van het jaar 2067 een bescheiden temperatuur van nog geen 30 graden. Voor wat verfrissing zette hij zijn ijshelm op en daarna ging het koelmechanisme van zijn jasje op de stand 'duurzaam'. Door de rijen palmbomen heen had hij zicht op de Amsterdamse gevels, waaraan enorme aircokasten hingen. Onderweg kwam hij de gemeentelijke dienst Wurgslangenbestrijding tegen, die bezig was de ruimte onder geparkeerde auto's te inspecteren. Al maanden werd de hoofdstad geteisterd door een plaag van boa constrictors die een paar jaar eerder vanuit Midden- en Zuid-Amerika via schepen hun weg naar Europa hadden gevonden. Altijd beter dan de hausse aan vogelspinnen en Bothriuridae-schorpioenen in zijn eigen Zeeburg, die niet uit te roeien waren.

Na een half uur bereikte hij puffend het Singel en liep hij door naar de Herengracht. De zon had zijn hoogste stand bereikt en je kon op de punt van een amsterdammertje met gemak een eitje bakken.

Meer links dan groen Terwijl hij in zijn antilopenboterham hapte kreeg hij kotsneigingen: de lucht stonk naar goedkope bouillabaisse en zelfgestookte pastis. Het kwam door al die illegale eettentjes van de Marseillanen. Op de bodem van de gracht, die zoals alle andere allang was opgedroogd, was permanent een jeu-de-boulestoernooi aan de gang waarmee die hun centen verdienden. Altijd beter dan de maffiose praktijken die de Zuid-Fransen hier hadden geïmporteerd. Het moet omstreeks 2050 zijn geweest dat Zuid-Europa door klimaatverandering onleefbaar werd. Zo gebeurde het dat bijna heel Marseille het toen nog best leefbare Amsterdam overspoelde. Tegelijk was Rotterdam praktisch ingenomen door Napolitanen, en Utrecht door de Catalanen. De zogenoemde knoflookgrens was omhooggekropen. De oorspronkelijke inwoners van deze steden die over voldoende middelen beschikten waren richting Noorwegen, Zweden en Finland geëmigreerd, waar overdag een aangename 25 graden heerste. Plotseling voelde hij tranen opkomen, die meteen verdampten op zijn wangen. Hij moest denken aan zijn jonge jaren in het toen nog onbezorgde Nederland. De omslag in het klimaat had hij niet echt zien aankomen. Hij was jong, onervaren en meer links dan groen. Hij herinnerde zich de partij die hij toen leidde, de formatie die hij liet stuklopen, vijftig jaar eerder, in 2017. De kansen die hij liet lopen om aan de groene alarmbel te hangen. Het werd nu steeds warmer en hij besloot terug te schuifelen, kortademig, naar het Meertens Instituut.

