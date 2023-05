Amnesty heeft zichzelf geëvalueerd, ik blijf voorlopig

Het bleef aan me knagen. Moest ik de daad bij het woord voegen en mijn lidmaatschap van Amnesty International opzeggen, zoals ik op deze plek had verkondigd, of kon het nog even wachten? Ik zou vertrekken, schreef ik, tenzij Amnesty alsnog schoon schip zou maken over die vermaledijde persverklaring van augustus, waarin het Oekraïense leger ervan werd beschuldigd de eigen bevolking in gevaar te brengen door te opereren vanuit civiele locaties.

Het is dat er geen andere mensenrechtenorganisaties zijn, maar het voelde beroerd om na al die jaren afscheid te nemen van Amnesty – je kijkt op de website, je ziet de protestacties tegen executies in Iran, tegen de schorsing van een Tataarse advocaat op de Krim, tegen de intimidatie van een advocaat in Ecuador en je denkt: geef me reden om lid te blijven, erken dat de Oekraïneverklaring onzorgvuldig en wankel was, doe iets om dergelijke missers te voorkomen.

Serieus, scherp en koelbloedig

Welnu, zoiets lijkt nu te gebeuren. Nadat eerder een kritisch extern rapport van juridische experts binnenkamers werd gehouden, heeft het internationale bestuur van Amnesty een eigen evaluatie publiek gemaakt – mede gebaseerd op dat externe rapport – waarin harde noten worden gekraakt. “De nasleep van de persverklaring van 4 augustus onderstreept de noodzaak en de urgentie van diepe zelfreflectie, concrete actie, betekenisvolle verantwoording en werkelijke verandering”, aldus het bestuur.

Om niet meteen helemaal onkritisch te worden, wil ik nog wel opmerken dat deze evaluatie op de internationale site van Amnesty moeilijk te vinden is – anders dan bij de Nederlandse afdeling – en dat het ontbreekt aan een klip en klare erkenning dat de kritiek op de Oekraïense strijdkrachten nooit zo de wereld in had mogen worden geslingerd. Daarvoor was het gewoon onvoldoende onderbouwd en veel te stellig geformuleerd. Maar goed, alle ‘bevindingen’ en ‘lessen’ die het bestuur presenteert zeggen dat met zoveel woorden, de blik op het functioneren van de eigen organisatie is serieus, scherp en koelbloedig.

Traceerbare bewijzen

Eigenlijk gaat het, als je even door het management-jargon heen bijt, om een fascinerende beschrijving van een wijdvertakte organisatie die per definitie op gevoelig terrein opereert. Waar de schending van mensenrechten aan de kaak wordt gesteld, zal altijd beledigd, zo niet agressief worden gereageerd. Hoe verrot een regime ook, het zal nooit zeggen: u hebt gelijk, wij vergrijpen ons aan onze eigen onderdanen. Dat kan haast niet anders betekenen dan dat een club als Amnesty een dikke huid ontwikkelt, bij wijze van schild tegen voortdurende aanvallen. Maar als dat leidt tot ongevoeligheid voor álle kritiek, ook de terechte, zowel van binnen als van buiten, verliest een mensenrechtenorganisatie haar belangrijkste kapitaal: geloofwaardigheid.

De evaluatie die nu op tafel ligt, moet uitmonden in een actieplan, zo gaan die dingen. Belangrijkste punt is dat een oordeel zoals dat over Oekraïne niet mag worden gelanceerd via een ‘persverklaring’; er moet een zorgvuldig rapport onder liggen, met traceerbare bewijzen. Ook moet heel duidelijk worden gemaakt welke rechten geschonden worden, op grond van welke verdragen. Liever taaie kost die klopt dan ronkende retoriek die bij nadere inspectie geen standhoudt.

Terechte punten. Ik blijf voorlopig.