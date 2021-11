Amersfoort aan Zee klinkt nog niet als reëel scenario

Onder zeeniveau wonen

Dát Nederland voor een groot gedeelte onder water zal belanden, is helaas al vrij zeker. De vraag is alleen nog wanneer? Zodra dit bewustzijn groeit, zal de wens afnemen om onder zeeniveau te wonen. De laatste huizen zijn niets meer waard. Ik voorspel een geleidelijke leegloop van westelijk Nederland, waarna we ons eerder veroverde land weer zullen teruggeven aan de zee.

Jilt Sietsma Spaarndam

Waterbeheer

Op dit moment maak ik mij nog geen zorgen over de stijging van de zeespiegel. Nederland heeft waterschappen en zij zijn de specialisten in het veld. Natuurlijk ben ik mij wel bewust van de kracht van het water. Laat Nederland daarom goed investeren in waterbeheer!

Els Jutten-Kampman Warnsveld

Drijvend wonen

Hoogleraar Jan Rotmans opperde al in juli 2008 op een symposium de mogelijkheid van ‘drijvend’ wonen.

Jannie van Deurzen-Huyzer Meppel

Alarmistisch geleuter

Wat een alarmistisch geleuter van het KNMI. Op de site van National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) kun je in drie muisklikken de zeespiegelstijging van honderden plaatsen aan zee over de hele wereld zien. In Den Helder is de zeespiegel in 150 jaar ruim 20 cm gestegen en er is geen enkele versnelling te zien in de laatste jaren. De enige versnelling zit in de modellen die dit voorspellen. Lopend op het strand van Katwijk kijk ik naar de twintig meter hoge duinen en reken snel uit dat het nog honderden jaren gaat ­duren voordat zeespiegelstijging een probleem wordt.

Jan Bos Leiden

Mangrove-natuur

Nederland is de grootste jongleur in het omgaan met water. We hebben er ons land en welvaart aan te danken. Onze valkuil is zelfgenoegzaamheid en denken dat we alles naar onze hand kunnen zetten. In een tijd van extremen is dat ronduit dom. We kunnen de veiligste en toonaangevende delta blijven als we onorthodox denken over ruimtelijke investeringen. Beoordelen of alles wat we nu doen minimaal nog een eeuw vol te houden is. Van alle bebouwingen weten we dat slechts 1 procent honderd jaar wordt. Een eeuw vooruit denken maakt het ­mogelijk om mee te groeien met de zeespiegelstijging. Op korte termijn betekent dit voor diepe polders en uiterwaarden afzien van of minimaal andere bebouwing. Geen IJburg maar Drijfburg. Geen rijtjes­huizen met tuintjes maar houtbouw op palen met direct zicht op mangrove-achtige natuur.

Peter van Rooy Son en Breugel

Onverschilligheid

Laatst bleek uit onderzoek dat veel kinderen in Urk niet weten dat ons dorp ooit een eiland was. Nu grenst het dorp aan akkers op vruchtbare poldergrond. Dat er minstens drie gemalen dag en nacht werken om diezelfde polder en onze voeten droog te houden, wordt nauwelijks verteld. Ik ben niet ongerust over ons kunnen, het is de totale onverschilligheid die me zorgen baart.

Jan Maarten Zwaan Urk