Amerikanen hebben een onjuist beeld van de belastingen

De Republikeinen, die net hun plannen hebben gepresenteerd om het belastingstelsel te hervormen, zijn niet zo conservatief dat ze terug willen naar die tijd. Wel lijken ze de grootste verschuiving te veroorzaken binnen het Amerikaanse belastingbestel in dertig jaar, met voorstellen om belastingen te verlagen en heffingskortingen te vereenvoudigen.

In tegenstelling tot de indruk die veel Europeanen hebben van Amerikanen, betalen ze in beginsel hun belastingen graag, zolang die het algemeen belang financieren. Maar ze willen niet dat hun belastinggeld wordt gebruikt om mensen - 'parasieten' - te ondersteunen die zelf niets bijdragen. En het is dit wantrouwen dat de huidige politiek nog steeds bepaalt.

Hoe is dat gekomen? De VS heeft nu ongeveer een eeuw een 'federal income tax', die laag begon, maar tijdens de wereldoorlogen en de economische crisis van de jaren dertig omhoog sprong. Tot de Tweede Wereldoorlog betaalden de meeste Amerikanen niet of nauwelijks inkomensbelasting aan de federale overheid in Washington. Het hoogste belastingtarief - dat in 1944 uitkwam op 94 procent - was niet bedoeld voor mensen die hun inkomen haalden uit arbeid, maar voor de kleine groep zeer rijken die rentenierden. Door andere regels konden ze hun afdracht vaak beperken tot 'slechts' 60 of 70 procent van hun inkomen, maar in vergelijking met de huidige tarieven was dat nog steeds ongekend hoog. De rijkste Amerikanen betalen nu 39 procent belasting, en de plannen zijn om het verder terug te brengen naar 35 procent.

Uiteraard wordt het beeld vertekend als we alleen kijken naar de topinkomens. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de tarieven redelijk stabiel gebleven voor de overige inkomens. Amerikanen met een jaarlijks inkomen tot 100.000 dollar betaalden tussen de 21 en 31 procent van hun inkomen aan de federale overheid - los van eventuele aftrekposten. Inwoners met een inkomen tot 50.000 dollar tussen de 16 en 25 procent. Alleen de allerarmsten met een inkomen tot 10.000 dollar kenden grotere schommelingen: tussen de 2,3 en 22 procent. Het tarief ligt nu in Amerika net boven de 10 procent (in Nederland is het laagste tarief 37 procent).

Veertig procent van alle belastingen wordt betaald door de rijkste één procent van de bevolking