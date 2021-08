Amerika wordt nooit meer politieagent van de wereld

Tijdens mijn vakantie is Afghanistan in handen van de Taliban gevallen. Het was niet zozeer de snelheid die mij trof, maar het verschil tussen mijn leven en dat van Afghaanse gezinnen. Wij klommen onbekommerd in de bergen en zwommen in meren, terwijl hele families in Afghanistan wanhopig het vliegveld van Kaboel probeerden te bereiken. En dat deels door het besluit van een Amerikaanse president die ik ooit bewonderde, en van wie ik me nu afvraag wat hem bezielt.

Ik ben in ieder geval een illusie armer: Amerika zal niet terugkeren op het internationale podium als politieagent of vredestichter, die landen in toom kan houden. Ook niet onder Joe Biden.

Als historicus weet ik natuurlijk wel dat de Verenigde Staten lang niet altijd verstandig hebben geopereerd op het wereldtoneel. Al in de negentiende eeuw liet het buitenlands beleid zich vooral leiden door de grillen van de publieke opinie en de belangen van de zakenwereld. Amerika heeft daar zelf nooit onder geleden. Bismarck schijnt te hebben gezegd: “God heeft een bijzondere voorzienigheid voor kinderen, idioten, dronkaards en de Verenigde Staten van Amerika”.

Zelfs competente regeringen konden grote, tragische fouten niet voorkomen

Tot de Tweede Wereldoorlog bemoeide Amerika zich niet altijd met internationale ontwikkelingen. Maar de oorlog gaf reden te denken dat Amerika een grotere rol had moeten pakken. Dan hadden de crisis van de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog misschien vermeden kunnen worden, dacht men toen. Na 1945 werd een andere koers ingezet met de opbouw van de ‘national security state’. De VS moesten overal actief worden waar strategische en internationale belangen op het spel stonden.

Dat vereiste behalve vasthoudendheid ook inzicht en prudentie om te besluiten of en hoe Amerika zou moeten ingrijpen. Die leken er enige tijd ook te zijn, aangezien de VS uiteindelijk de Koude Oorlog wist te winnen. Maar zelfs competente regeringen konden grote, tragische fouten niet voorkomen, zoals in Vietnam. Zowel de Amerikaanse aanwezigheid als de aftocht bracht dit land onheil.

Ideologische oogkleppen hebben ook een rol gespeeld in Amerikaanse misstappen: in de jaren zestig dachten Amerikanen dat het communisme – van Russische, Chinese of Vietnamese bodem – een verenigd blok was dat een gemeenschappelijk doel voor ogen had, en ze zagen niet dat het in werkelijkheid bestond uit een samenraapsel van uiteenlopende belangen. In Afghanistan – net als in Irak – hoopten Amerikanen dat de wereld gedemocratiseerd kon worden door de tirannie in die landen te verdrijven. Beide illusies werden al na enkele jaren doorgeprikt, maar zorgen over de nationale veiligheid verhinderden jarenlang een snelle aftocht. In Afghanistan gebeurde dat pas ­nadat Amerika al zo’n twee biljoen dollar had besteed.

Was blijven vechten in Afghanistan beter geweest?

Publieke opinie en de invloed van commerciële media hebben het optreden van Amerika in het buitenland ook beïnvloed. Na 9/11 was de wens om Afghanistan binnen te vallen groot, maar in 2021 wilde een grote meerderheid dat de troepen werden teruggetrokken. De regering Biden bevestigt Trumps wens om niet langer ‘eindeloze oorlogen’ uit te vechten. Dat kan ik waarderen. Ook omdat onduidelijk is hoe de Amerikaanse strijd tegen terreur heeft uitgepakt voor de getroffen landen. Was blijven vechten in Afghanistan beter geweest? Dat zal vooral afhangen van de huidige heersers van dat land.

Ontnuchterend vind ik vooral dat Biden net als Trump nauwelijks overlegt met de bondgenoten; hem interesseert alleen wat in eigen land speelt. Wat is Amerika dan eigenlijk waard? De aftocht moest op stel en sprong worden doorgevoerd door een ­inschattingsfout van Biden, en werd eenzijdig afgekondigd. De Verenigde Staten zijn vooral met zichzelf bezig.

Dit fiasco zou misschien nog positief kunnen uitpakken als het zou leiden tot de vraag hoe democratische landen elkaar kunnen versterken. Dat gaat dieper dan militaire samenwerking en wederzijds vertrouwen. De Amerikaanse belofte om ’s werelds ­‘arsenaal’ van vaccinaties te zijn moet nog door Biden worden waargemaakt. Laat dat een nieuw begin zijn, waarin het accent ligt op de kracht van vreedzame hulp en steun.