Amerika iets meer ‘land of the free’ door voorgestelde hervormingen justitie

Er wordt vaak gezegd dat het Amerikaanse justitiële bestel naar verhouding meer mensen opsluit dan gebeurde tijdens de goelags in de Sovjet-Unie. Dit onrecht heeft me lang gestoord en toen we nog in Amerika woonden waren we trouwe supporters van de Prison Fellowship, die gevangenen helpt bij hun terugkeer in de samenleving en hun families ondersteunt. Deze bescheiden programma’s konden een onmenselijk bestel iets menselijker maken.

Maar de VS kunnen veranderen. De regering in Washington lijkt bereid om deze trend te keren. Het Huis van Afgevaardigden stond al achter de voorgestelde hervormingen, en deze week ging ook de Senaat met een zeer ruime meerderheid overstag. Donald Trump – naar verluidt aangemoedigd door zijn schoonzoon Jared Kushner – is ook enthousiast. Eindelijk lijkt er iets te gebeuren.

De wet behelst drie belangrijke wijzigingen. Rechters worden nu nog door de wet gedwongen om veel gevangenen te veroordelen tot lange gevangenisstraffen. Drie vergrijpen – zelfs als ze niet gewelddadig waren – konden je een levenslange gevangenisstraf bezorgen. Dat wordt nu versoepeld: rechters krijgen weer de ruimte om straffen op te leggen die ze geschikt achten. Daarnaast worden reïntegratieprogramma’s versterkt waardoor gevangenen worden voorbereid op terugkeer in de samenleving. Als ze hieraan meedoen krijgen ze strafvermindering. En ten derde wordt het regime iets minder zwaar. Gevangenen in federale gevangenissen moeten in de buurt van hun dierbaren worden geplaatst en zwangere vrouwen mogen niet langer worden geketend.

Gevangenispopulatie Hierdoor komt er een einde aan deze nare periode uit de Amerikaanse geschiedenis. Tot ongeveer 1980 liepen de VS niet bijzonder uit de pas, maar daarna liepen de wegen uiteen als het ging om het aantal gevangenen. Net als in Europa (en Nederland) was er in de jaren tachtig sprake van toenemende criminaliteit, vooral door drugshandel. In elk van deze landen steeg de gevangenispopulatie. Het publieke klimaat verhardde: boeven moesten flink worden aangepakt en behoorlijk bestraft worden voor hun wandaden. In een individualistische cultuur werd misdaad vooral gezien als een vorm van persoonlijk falen, waarvoor zij als individuen moesten boeten. Omdat Amerikaanse overtreders veel langere straffen kregen, nam het aantal gevangenen sinds de jaren tachtig sterk toe James Kennedy De VS liepen nog veel harder van stapel. Het verschil zat niet in het aantal mensen dat tot een gevangenisstraf veroordeeld werd, maar in de lengte van de straffen. Omdat Amerikaanse overtreders veel langer in de gevangenis zaten, nam het aantal gevangenen sterk toe. Waren er in 1972 nog 161 gevangenen per 100.000 inwoners, in 2007 was dat toegenomen tot 767 – ruim een viervoudiging. Dit lot trof zwarte Amerikanen onevenredig vaak. Zij werden voor dezelfde vergrijpen als witte Amerikanen vaak langer naar de gevangenis gestuurd. Het meest beruchte voorbeeld – dat het wetsvoorstel ook probeert te verhelpen – is dat het bezit van crack, dat vaker door zwarten en armen werd gebruikt, door de wet veel harder werd bestraft dan het bezit van poedercocaïne, dat vooral door witten werd gebruikt.