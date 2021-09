Ambitieuze Mona Keijzer heeft zelf haar politieke glazen ingegooid

Het ontslag van CDA-staatssecretaris Mona Keijzer is een nieuw, triest wapenfeit in de Haagse politieke geschiedenis. Dat gebeurde een halve eeuw geleden voor het laatst.

Aanleiding hiervoor is dat Keijzer zaterdag in een interview in De Telegraaf verklaarde tegen invoering van de coronapas te zijn. Dat is volgens haar niet uit te leggen. Keijzer mengt zich in de discussie, die volgens haar niet alleen op de politieke flanken moet worden gevoerd. Een paar uur later is ze uit het kabinet gezet. De snelheid en daadkracht waarmee de demissionaire coalitie hiertoe heeft besloten, is ongekend. Achter de schermen zijn de koppen hard gebotst. Het toont vooral dat het demissionaire kabinet-Rutte III is uitgewerkt, en zo snel mogelijk moet stoppen.

Aan het ontslag van Keijzer viel eigenlijk niet te ontkomen. Keijzer mag oprecht zijn in haar overtuiging dat de coronapas fout is, waarmee ze opkwam voor kleine bedrijven. Maar zij overtrad de zogeheten ‘homogeniteit’, de regel in de Grondwet die stelt dat een kabinet altijd met één mond spreekt. Je kunt als bewindspersoon voorafgaand aan een kabinetsbesluit discussies voeren en ander beleid bepleiten, zodra een besluit is genomen, moeten de rijen zich sluiten.

Keizers uitspraken zijn ook weinig collegiaal

Het is ook geen toeval dat zij zich uitspreekt, uitgerekend op de dag dat de omstreden coronapas in werking treedt. Er is over de voor- en nadelen van deze pas afgelopen tijd veel discussie gevoerd. En diverse politieke fracties zijn zelfs in eigen kring verdeeld over de vraag of de coronapas wel uitvoerbaar en proportioneel is. Maar de Kamer heeft hierover zelfs hoofdelijk gestemd, en ook hier was een kleine meerderheid ervoor.

Met haar interview ondergraaft Keijzer het klimaat voor uitvoering van deze maatregel, die al weerstand oproept in de horeca en bij opsporingsambtenaren (boa’s) en burgemeesters. Het is ook weinig collegiaal. Ze treft vooral haar mede-collega’s van het CDA, omdat het een frontale aanval is op het beleid van de ministers Hugo de Jonge (volksgezondheid) en Ferdinand Grapperhaus (justitie). En dat is niet de eerste keer in deze coronapandemie.

De aanval komt bovendien luttele weken nadat het CDA-congres de vurige wens uitsprak dat het afgelopen zou zijn met de beroerde omgangsvormen binnen de partij, omdat daardoor de verkiezingsnederlaag was veroorzaakt. Keijzer geldt als één van de toppers binnen het CDA. Ze wilde al twee keer eerder partijleider van de christendemocraten worden. Maar wie zo duidelijk democratische spelregels negeert en zo met collega’s omgaat, is voor dit leiderschap niet geschikt. De ambitieuze CDA’er heeft met deze actie haar eigen politieke glazen ingegooid, en het CDA is weer terug bij af.