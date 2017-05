Ambitie is een risico voor Feyenoord

De ambitie van de gemeente reikt verder dan voetbal alleen. Het nieuwe stadion maakt deel uit van een groter geheel, dat de omringende wijk Feijenoord uit het slop moet halen. Daar hangt een stevig prijskaartje aan. Naast de kosten voor het nieuwe stadion, inclusief grond en bouwrente 456 miljoen euro, zijn de kosten voor het opknappen van de wijk ruim een miljard. De financiering daarvan komt van de kant van marktpartijen. De gemeente Rotterdam zal 135 miljoen bijdragen aan het geheel, deels in de vorm van aandelen in het stadion (40 miljoen).

Inwoners van de wijk Feijenoord moeten niet leven in het besef dat hun lot als het gaat om huisvesting, sport­fa­ci­li­tei­ten of werk­ge­le­gen­heid afhangt van het rechter- of linkerbeen van een Fey­en­oord­spe­ler

Dat de wijk Feijenoord wel een investering nodig heeft en ook waard is, daarover geen twijfel. Wat wel te denken geeft is de koppeling van een sociaal-economisch project met een investering in een voetbalclub die wat financiën betreft niet tot de Europese top behoort en in het eigen land Ajax en PSV tot de meerderen moeten erkennen, los van het gedroomde kampioenschap. Het project roept de vraag op wat het eigenlijke doel is van het project Feyenoord City: het opstuwen van voetbalclub Feyenoord, of het opknappen van de wijk Feijenoord? Een groter stadion betekent meer inkomsten, waarmee betere spelers aangekocht kunnen worden, de club betere resultaten boekt en dus ook meer geld binnenkrijgt. Van al die successen zou de wijk kunnen meeprofiteren, hopen de optimisten en hoopt ook de gemeenteraad.

Maar de bal is en blijft rond. Het is daarom niet verstandig en ook niet wenselijk om publiek geld in een voetbalclub te steken. Het debacle rond FC Twente heeft laten zien dat de overwinningsroes zomaar kan omslaan in rode cijfers. Inwoners van de wijk Feijenoord moeten niet leven in het besef dat hun lot als het gaat om huisvesting, sportfaciliteiten of werkgelegenheid afhangt van het rechter- of linkerbeen van een Feyenoordspeler.

Een impressie van hoe het nieuwe stadium er uit moet komen te zien. © RV

Morgen zitten de Feyenoordsupporters in de Kuip, die wat hen betreft gewoon opgeknapt moet worden. Voor hen hoeft dat nieuwe stadion niet. Met Rotterdamse nuchterheid hebben de fans hun vrees geuit dat hun club aan de ambitie van zowel het eigen bestuur als het gemeentebestuur ten onder zal gaan. Een visie die de nieuwe gemeenteraad serieus moet nemen, wanneer die eind volgend jaar het definitieve groene licht moet geven voor het project Feyenoord City.

