Alweer een alles-moet-anders-show. En nu?

Toen mijn moeder voor het eerst mocht stemmen in de jaren dertig van de twintigste eeuw, was er een nieuwe beweging opgekomen die een eind wilde maken aan de hopeloze situatie waarin de gevestigde partijen het land hadden gebracht, een beweging die zich verbond aan het fascisme van Mussolini en het nazisme van Hitler. Velen geloofden in het nieuwe heil van rechts, van de laarzen en de uniformen. Zo niet mijn moeder. Zo niet mijn grootvader. Die bleven bij de SDAP.

Lees verder na de advertentie

Ik wilde bij vernieuwing horen, ik stemde toen dus op de groengerande so­ci­aal-li­be­ra­len

Toen ik voor het eerst mocht stemmen in 1966 was er weer een nieuwe beweging in opkomst die wat staatsrechtelijk leven in de brouwerij van de oude partijen wenste te brengen. Hans van Mierlo leidde D66 met moderne communicatiemiddelen naar een eclatante overwinning. Ik wilde bij vernieuwing horen, ik stemde toen dus op de groengerande sociaal-liberalen. Openheid en directe democratie, dat paste bij de jaren zestig en bij het verzet tegen autoriteiten dat mijn generatie kenmerkte.

Einde van de geschiedenis Toen mijn dochters voor het eerst mochten stemmen, had de val van de muur juist het ‘Einde van de Geschiedenis’ en de triomf van de liberale democratie ingeluid en waren de euforische jaren negentig de bakermat voor een ­liberaal reveil. De sociaal-democratie schudde zijn ideologische veren af en sloeg de Derde Weg in. Ik weet niet wat mijn kinderen stemden. Ik geloof niet dat ze erg met politiek bezig waren. Nu de oudste kleinkinderen mogen stemmen, is er weer een politieke ­beweging in opkomst. Na de valse start van Pim Fortuyn, voortgezet door de rancuneuze Wilders, is Forum voor ­Democratie de stem van populistisch ‘fatsoenlijk’ rechts geworden, waarin veel mensen hun eigen ideeën horen klinken. Een beweging is meer dan een politieke partij, een beweging heeft niet zozeer een program als wel een emotie in de aanbieding. En emoties: daar zijn we dol op. De emoties waarop de sociaal-democratie, het fascisme, de vrijheden van de sixties en de nostalgie van de nationale identiteit werden geënt, leverden totaal verschillende programma’s en totaal verschillende politici op.