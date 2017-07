Altijd bij de les blijven, ook na je 55ste

Weg droom Lees verder na de advertentie Komend schooljaar kan ik, nu de kinderen zelfstandig zijn en we financieel wat ruimte hebben, eindelijk een langgekoesterde wens in vervulling laten gaan. Dacht ik. Mijn begroting voor een vierjarige studie, aan de academie voor geesteswetenschappen, is gebaseerd op de mogelijkheid van aftrek van studiekosten. Een studie die me de mogelijkheid biedt om mezelf om te scholen naar een sector waarin ik na deze studie mooi, zinvol en, zo nodig, levenslang kan werken. Nu lees ik dit artikel en blijkt dat de aftrekregeling verdwijnt en er een kredietregeling komt en dat deze stopt met 55 jaar. Nu snap ik ook dat er tijd moet overblijven om het krediet terug te betalen, maar met deze regeling wordt mijn droom keihard aan gruzelementen geslagen. Ik ben 56. Willem de Vreede, Den Haag Ik wil mijn ge­ne­ra­tie­ge­no­ten dan ook oproepen om bij de les te blijven, letterlijk en figuurlijk Arie Kesman, Tiel

Mensvisie Dat 55-plussers geen toegang krijgen tot het levenlanglerenkrediet als het aan de midden-veertiger minister Bussemaker ligt, is onjuist. Niet alleen voor degenen onder hen die een relatief geringer inkomen hebben, is dit zeer belangrijk, maar ook vanuit het oogpunt van mensvisie, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid. Dus ook voor de beeldvorming en emancipatie van ouderen. Mensen moeten op elke leeftijd kunnen bijleren. Juist ook hier dus ouderen gelijk behandelen. F.M. Boon, Delft

Bij de les blijven Wilma van Meteren stelt met enig recht de vraag 'Wat zou U allemaal willen leren?'. Vooral als men ouder wordt dienen de grijze hersencellen in beweging te blijven, dus een of andere studie is altijd aan te raden. Of dat nu een vak of hobby is maakt niet veel uit. Hoofdzaak is dat men zich blijft ontwikkelen. In deze digitale tijd is het zaak om bij te blijven. Ik wil mijn generatiegenoten dan ook oproepen om bij de les te blijven, letterlijk en figuurlijk. Arie Kesman, Tiel

Zanglessen 55 ben ik, en ik doe een drie jaar durende studie in Duitsland. Ik heb daarvoor fondsen aangeschreven, om de studiekosten te kunnen voldoen, met als motivatie dat ik graag na mijn pensioengerechtigde leeftijd nog door wil gaan met wat ik zo graag doe: vocale coaching en het geven van zanglessen. Dat kan alleen als je doorgaat met jezelf ontwikkelen. Het instituut waar ik mijn opleiding krijg, is 35 jaar geleden ontstaan door de vrouw die daar nu, nog steeds, onderzoek doet en nog dagelijks in de lesruimte klaarstaat. Zij is inmiddels 85 en voor mij een voorbeeld van een leven lang leren. Ellen van der Ham, Ridderkerk

Gemiste kans Ik kom uit een tijd dat je nog aktes ging halen om makkelijker naar ander werk over te stappen. Mijn eerste werkgever in het basisonderwijs gaf me daar de kans voor. Na een aantal jaren, ik was inmiddels 57, heb ik bij mijn toenmalige werkgever aangegeven dat ik graag een poging zou willen doen om via het NWO een promotiebeurs te bemachtigen. Ik werd door de directie echter weggehoond. Ze zagen me, gezien mijn leeftijd, liever op tijd vertrekken, dan dat ze dit binnen de stichting nog wilden faciliteren. Voor mij een gemiste kans. J. Huitink, Goor

