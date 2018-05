Altijd als er munten door mijn hand gaan, moet ik denken aan een oude Fries

Een paar keer flitste de oude Fries door mijn hoofd die de afgelopen jaren regelmatig opduikt in mijn gedachten, eigenlijk altijd als er munten door mijn handen gaan.

Geen idee hoe hij heet en of hij nog leeft. Het enige wat ik weet is dat hij een paar jaar geleden op televisie was, ik geloof Omrop Fryslân. Zo’n ochtendprogramma, regionale reportages, waar ik stomtoevallig langs zapte in de tijd dat ik nog tv had. Waarom ik bleef hangen weet ik ook niet, misschien omdat ik van oude mensen houd, van de lijnen in hun gezichten en verhalen.

Eeuwenoud

Deze man vertelde over een middag lang geleden waarop hij in een weiland naast zijn dorp een schat vond, een kist vol oude munten, waarschijnlijk afkomstig uit het klooster dat daar eeuwen had gestaan.

Hij was niet alleen, er was een vader of een oom bij en hij beschreef hoe blij ze waren, arme mensen die met het vinden van deze schat uitzicht hadden op een beter leven.

Maar toen sloeg de twijfel toe.

Het land waarin ze de kist hadden gevonden was namelijk niet van hen, zij pachtten het van, jawel, een Van Heemstra die zo ongeveer alle weilanden in de omgeving bezat.

En de oom of vader van de oude man die toen een jonge jongen was besloot eerlijk te zijn. Ze berichtten Van Heemstra die er als de kippen bij was om de schatkist op te eisen.

De oude Fries beschreef het bezoek van ‘meneer baron’ en als ik het me goed herinner zei Van Heemstra iets over het belang van de munten voor de Friese provincie en dat hij zich over dit erfgoed zou ontfermen. Aan vindersloon deed hij niet.

Niet veel later verkocht hij de hele zooi aan een verzamelaar in Engeland. Ik heb nog vaak vergeefs naar die reportage gezocht. En ook naar een antwoord op de vraag of ik iets goed te maken heb. De oude Fries dacht geloof ik van niet, maar ik twijfel. Omdat het zomaar zou kunnen dat iets van de waarde van die schatkist linksom of rechtsom naar mij is doorgesijpeld, zoals dat in families gaat. En natuurlijk raakt dit aan die ene grote vraag wat wij elkaar verschuldigd zijn in het licht van het verleden.

