Alsof het boek ‘Gomorra’ zich nu niet in de krochten van Napels afspeelt, maar in Buitenveldert

Ik ben maar een keer in mijn leven in Vianen geweest. Lieflijk stadje, met gebouwen als de Lekpoort uit de vijftiende eeuw. Het moet in 1977 of 1978 zijn geweest. Ik weet het nog omdat mijn flitsende bezoek aan Vianen plaats vond tijdens mijn eerste lange fietstocht door Nederland: iets van bijna honderd kilometer van Rotterdam naar Amerongen, langs de Lek. Als de gegevens kloppen, fietste ik door Vianen in het jaar dat Ridouan T. er werd geboren.

Op dit punt moet ik even pas op de plaats maken. Omdat ik me ernstig afvraag waarom ik hier de achternaam van de (waarschijnlijke) opdrachtgever van de moord gisteren in Amsterdam op advocaat Derk Wiersum niet voluit mag schrijven. Waarom moet ik de privacy beschermen van de meest gezochte crimineel van Nederland, die de politie met naam en toenaam noemde toen zij 100.000 euro beloofde voor de beslissende tip over hem?De man die betrokken is bij twintig liquidaties en ook van plan is geweest om officier van justitie Koos Plooij ‘te laten slapen’. Maar dit terzijde.

Mocromaffia

Ik geef toe dat ik weinig op heb met onderwerpen die de zware georganiseerde criminaliteit raken. Daar heb je De Telegraaf, Het Parool en Peter R. de Vries voor, dacht ik altijd. Laat aan hen de exegese van misdaden gepleegd door figuren als Ridouan T., Said R., of Nabil B. Allemaal betrokken bij wat bijna poëtisch de ‘mocromaffia’ wordt genoemd. In werkelijkheid een niets en niemand ontziende moordmachine, zonder maffia-erecode, die hoofdzakelijk uit Nedermarokkanen bestaat. Maar enkele weken terug kantelde mijn beeld door het alarmerende rapport ‘De achterkant van Amsterdam’. Wat mij het meest trof in dit onderzoek was dat de politie meldde dat alleen al in Amsterdam-Oost honderdvijftig jongeren in de gaten worden gehouden ‘die mogelijkerwijs een rol spelen in de organisatie van liquidaties’. Het gaat dus niet om traditionele drugscriminaliteit en vulgaire afrekeningen in dat milieu, maar over een gigantisch probleem voor onze samenleving. Gisteren schatten getuigen de leeftijd van de huurmoordenaar van advocaat Wiersum tussen de zestien (!) en twintig jaar. Alsof het boek ‘Gomorra’ van Roberto Saviano zich nu niet meer in de krochten van Napels, maar in het nette Buitenveldert afspeelt.

Maatschappelijke ontwrichting

Dat de schok na de deze walgelijke moord immens is, valt te begrijpen. Nu is het niet een obscure Samir of Farid met vuile handen die wordt omgelegd, maar een belangrijke deelnemer van onze rechtsstaat. En dit laatste woord werd gisteren in de reacties het meest gehoord, in combinatie met ‘destabilisatie’. Ik vrees dat de jonge huurmoordenaar weinig besef hiervan heeft en zelfs de betekenis van het woord rechtsstaat niet kent. Voor hem was het een opdracht, moeilijk misschien, maar die wel vier of vijf mille opbrengt. Hoe die op ons afstormende maatschappelijke ontwrichting moet worden gepareerd, weet ik niet. Ik weet alleen dat ik nu ‘minder’ wil. Minder onschuldige slachtoffers en minder jonge mocrocriminelen die voor een habbekrats bereid zijn je een kogel door het hoofd te jagen.

