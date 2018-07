Als Zeeland vluchtelingen aan werk helpt, is de provincie van zijn werknemerstekort af

In het artikel 'Vluchteling vult Zeeuwse vacatures' (Trouw, 22 juni) gaat het enerzijds over werkgevers die zitten te springen om werknemers en anderzijds over vluchtelingen die zitten te springen om werk. Er zou dus helemaal geen probleem hoeven te zijn.

Vluchtelingen willen werken, maar de Nederlandse maatschappij zit vol regels en obstakels die het hun vaak onmogelijk maken

De conclusie is echter verrassend: gedeputeerde Jo-Annes de Bat kondigt aan dat de provincie 700.000 euro gaat uitgeven aan marketing om werknemers van buiten de provincie aan te trekken. Als inwoner van Zeeland verzucht ik dan: de zoveelste keer!

Dit geld kan veel beter worden besteed aan de integratie van voornoemde vluchtelingen. Zij willen werken, maar de Nederlandse maatschappij zit vol regels en obstakels die het hun vaak onmogelijk maken. Dan gaat het meestal om opleidingseisen of startkapitaal bij het opzetten van een eigen bedrijf.

Een praktijkvoorbeeld: Als arbeidscoach bij Vluchtelingenwerk sprak ik onlangs een Egyptische vrouw, die al zes jaar in Nederland is en goed Nederlands spreekt. Zij heeft een prima cv, brede vaardigheden in de verkoop en als secretaresse, spreekt ook Engels. Mevrouw wil dolgraag van haar uitkering af, zij krijgt van de uitkeringsinstantie ook te horen dat ze moet werken, maar hoe?

Oorspronkelijk heeft zij een grafische opleiding, maar intussen werkt ze al 1,5 jaar als vrijwilligster in de zorg. Ze heeft te horen gekregen dat een opleiding in de zorg, die zij heel graag zou willen, volgen, voor haar niet mogelijk is, ze heeft niet het juiste niveau (B1) Nederlandse taal.

Vervoer is obstakel Ze woont in een klein dorp in Zuid-Beveland, weer een obstakel; in de zorg of de horeca waar de meeste vacatures zitten, is het vervoer een probleem, 's avonds rijden er geen bussen. Een Nederlands rijbewijs halen is duur, laat staan een auto kopen. Nu wil ze graag een broodjeszaak openen. Ze heeft contacten gelegd en kan rekenen op ondersteuning van een landgenoot die ervaring heeft in deze branche. Probleem: geen geld en geen bank die haar een lening zal verschaffen. Als de provincie Zeeland haar werknemerstekort serieus neemt, kan zij beter de 700.000 euro voor marketing inzetten om de vluchtelingen te helpen aan opleidingen, leningen voor het starten van een eigen bedrijf en financiële ondersteuning bij het realiseren van een werkplek.

