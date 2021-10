Als we zo doorgaan, blijft Nederland de maffia van mensenhandelaren stimuleren

Dinsdagnacht moesten 750 asielmigranten de nacht in het aanmeldcentrum in Ter Apel doorbrengen terwijl er maar 275 plekken waren. Mensen sliepen op veldbedden van het Rode Kruis in wachtruimtes en zelfs in kantoren van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Zaterdag constateerde de GGD al dat de hygiëne in Ter Apel deplorabel is (toiletten verstopt, in afval spelende kinderen) en waarschuwde voor corona-uitbraken of andere infectieziekten.

Deze ­situatie is mede veroorzaakt door een onvoorziene toestroom van asielzoekers. Sinds begin dit jaar zijn de aantallen nieuwe aanmeldingen elke maand gegroeid: van 1350 in ­januari naar 2473 in juni tot 5089 in september. Niet alleen Afghanen zijn de oorzaak van de toename, want aantallen uit alle andere landen in de top tien zijn ook gegroeid sinds januari. Voor de laatste 12 maanden bereikt het totaal aantal aanmeldingen 28.978. In de toptienlanden die het IND bijhoudt, neemt Syrië het leeuw­endeel met 37 procent van het totaal, volgen Turkije (10 procent), Afghanistan (8) Eritrea, Jemen, Algerije, Marokko, Irak en Somalië (tussen de 3 en 5 procent). Bij ongewijzigde groei komt de drempel van 35.000 asielaanvragen dit jaar in zicht (was 19.132 vorig (corona)jaar).

Humanitaire supermacht

Dat de eerste prioriteit voor de autoriteiten een humane opvang moet zijn, is logisch en urgent. Maar als dit verschijnsel het voorteken is van een omvangrijke migratiebeweging, zoals sommigen beweren, ontkomt het land niet aan een grondig debat. Hoelang en tot welke hoogte kan Nederland deze stroom aan? Moet er een strenger restrictief asielbeleid komen? Wil Nederland (zoals ooit Zweden) een ‘humanitaire supermacht’ zijn? Of toch verklaren dat het niet ‘alle ellende uit de gehele wereld kan opvangen’ (de Franse premier Michel Rocard in 1989).

In dit geval komt de ‘ellende’ van oorlogen, repressie of economisch wanbeleid in landen uit het Midden-Oosten, Afrika of Azië: in de top tien van de IND-statistieken zijn alle landen waar asielmigranten vandaan komen moslimlanden die zich op duizenden kilometers van Nederland bevinden. Opvang in de eigen culturele regio lijkt logischer.

Bij ongewijzigd beleid moet Nederland ook beseffen dat het de maffia van mensenhandelaars in stand houdt en ongewild zelfs stimuleert. Een voorbeeld is de mensensmokkelaar uit Eritrea, Kidane Zekarias Habtemariam, die asielmigranten die naar Nederland willen komen in Libische kampen gruwelijk mishandelt en financieel uitkleedt om er zelf steenrijk van te worden (zie Opsporing Verzocht, dinsdag). Hem op de Nationale Opsporingslijst plaatsen, zal zijn eventuele opvolgers niet ontmoedigen.

Bijzonder hoogleraar demografie Jan Latten rekende uit dat asielmigranten en nareizigers uit een negental landen uit het Midden-Oosten en Afrika de laatste jaren voor een aanwas van 425.000 nieuwe inwoners heeft gezorgd: ‘Dat heeft onmiskenbaar ingrijpende gevolgen voor de leefsituatie in Nederland. Het raakt niet alleen het integratievraagstuk of de arbeidsmarkt, maar ook bevolkingsdichtheid, ruimtegebruik of de woningbehoefte’.

