Als we onze medemenselijkheid annuleren, zijn we pas echt een rampgebied

Hoe zet je zoiets in werking, wat moet je doen om in Nederland een eigen Moria te creëren waar honderden mensen buiten moeten slapen, in stank en vuil, uitgeput en onzeker, en zonder medische voorzieningen, zodat uiteindelijk Artsen zonder Grenzen moet afreizen naar het rampgebied van Ter Apel?

Over het sterven van de baby in de volgepropte sporthal van het asielzoekerscentrum zeg ik niets – de doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Maar dat het ontbreken van medische zorg sowieso bijdraagt aan de noodtoestand hier, mag duidelijk zijn. Een arts die deze zomer in Ter Apel werkt, vertelde in Medisch Contact wat zij aantreft. “Mensen die niets meer hebben. Hun insuline of andere medicatie is op. Je wilt niet dat mensen een week zonder insuline zitten. Of dat zwangeren geen controle krijgen. Veel vluchtelingen hebben lang gelopen, met wonden aan hun voeten of botbreuken. Wonden gaan nog verder infecteren. Ik zie hele gezinnen met geïnfecteerde scabiëswonden.”

De procedures werken deze ellende in de hand: pas na registratie krijgen asielzoekers een eerste screening. Registratie kan één tot drie weken in beslag nemen. Waarom zo lang? Omdat het hele asielsysteem verstopt zit. De politiek heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (Coa) klemgezet: er is geen doorstroom (want geen woonruimte voor statushouders), maar er is ook geen centrale opvangcapaciteit. De overheid houdt die capaciteit bewust zo laag mogelijk, waardoor bij elke oorlog of crisis weer een tekort ontstaat.

Om de twee jaar maakt het ministerie van justitie een schatting van het aantal asielzoekers dat Nederland kan verwachten, de ‘meerjarenproductieprognose’. Deze prognose wordt niet openbaar gemaakt, las ik in NRC, en ambtenaren ‘achten het mogelijk’ dat de schatting ‘door politiek wensdenken wordt gekleurd’. Met andere woorden: onderschat liever het aantal asielzoekers, en plan liever niet te veel opvang. Want het wensdenken van een groot deel van ons politieke spectrum bestaat uit nul of bijna nul asielzoekers.

Het zijn de parlementariërs die reppen van ‘een tsunami van islamisering’ (Wilders), van ‘kwaadwillende, agressieve elementen die ons maatschappelijk lichaam worden binnengeloodst’ (Baudet) of domweg van ‘dobbernegers’ als het gaat om bootvluchtelingen (Nanninga), die misschien nog wel eens opzien baren met hun anti-humanistische retoriek. Maar intussen wil ook iemand als VVD-premier Rutte gewoon naar nul asielzoekers, zoals hij zei in zijn laatste verkiezingsdebat met Wilders en zoals het ook in het VVD-programma staat.

Het CDA gaat zover niet, maar in de ‘longread’ waarin Wopke Hoekstra vorige week zijn stikstofstandpunt ontvouwde, stipte hij ook de opvangcrisis aan. “We zullen de instroom fors moeten beperken,” schreef hij, aanvoerend dat er ‘door asiel en migratie elk jaar een middelgrote stad bij komt’. Ik weet niet of dat klopt, maar het is gevaarlijk op deze manier naar asielzoekers te wijzen. De helft van de 756.000 asielzoekers die sinds 1989 naar Nederland kwamen, woont nog hier, zo rekende hoogleraar Leo Lucassen voor. Gemiddeld betekent dat over die periode 11.000 vluchteling-immigranten per jaar.

Nul wordt het nooit, tenzij wijzelf onze medemenselijkheid annuleren. Dan zijn we pas echt een rampgebied.